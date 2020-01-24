「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3

政府前年推出「科技人才入境計劃」，首年名額定1000個，申請對象原為科學園及數碼港租戶；去年施政報告放寬申請資格以吸引更多參加者。

創科署：疫情影響簽發

翻查資料，計劃自2018年推出，去年10月計劃共批291個配額，優化措施出台後，申請增長30個至321個，不足目標限額三分之一。創科署發言人稱，受疫情影響，政府實施特別上班安排，自1月29日起入境處作臨時調整，其間無簽發計劃的入境簽證或進入許可。此期間有繼續接收和審批計劃，本月至今批出5個配額。

公司稱計劃太多難辨差異

去年反修例運動加上今年初「封關」，影響專才來港。數碼港公司路邦科技創辦人麥騫譽說，去年經「輸入內地人才計劃」申請兩名大學畢業的技術人員來港，11月遞交申請，至今仍未獲發簽證，他歡迎港府有不同人才輸入計劃，但相關計劃太多，難分其中差異。初企Compathnion行政總裁陳智銓亦有聘請居於內地的專才，但現時本港市道低迷，無力為員工提供本地住宿，而「科技人才入境計劃」無金錢資助，無意參加。

明報記者