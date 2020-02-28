港聞

港聞二

宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別

【明報專訊】香港綜合腫瘤中心涉5年前在官方網頁刊登總監、肝癌權威潘冬平的介紹文章時，形容他為「肝膽胰外科領域上國際知名專家」等，導致文章顯示潘冬平比其他醫生優越等，違反《香港註冊醫生專業守則》。潘冬平昨在醫委會紀律聆訊承認專業失當，被判醫生名冊除名一個月，暫緩執行半年，即其間可繼續執業，但不可再違規。

潘冬平被指於2015年10月批准、默許或未能採取適當措施，防止香港綜合腫瘤中心刊登帶宣傳性質、顯示自己比其他醫生優越，或資訊不被允許的文章，包括形容潘為「肝膽胰外科領域上國際知名專家」、「帶領瑪麗醫院發展肝癌微創手術」等。

網頁簡介稱「國際知名專家」

辯方求情稱，潘冬平於事發時剛由公立醫院醫生和大學學者轉為私人執業醫生，他當時應中心要求，將自己在港大使用的簡歷交給中心，讓中心作介紹之用，形容潘未能注意醫學學者和執業醫師的簡歷之別。

辯方同時呈上港大醫學院長梁卓偉、中大腫瘤學系副教授陳林等醫生的求情信，肯定潘冬平對港大和醫學的貢獻，又稱潘成立慈善機構「香港肝癌及腸胃癌基金會」，幫助低收入和基層患者。

醫委會：不當宣傳或給錯誤期望

醫委會判辭稱，醫生宣傳時言論自由並非絕對，應顧及病人知情權和保障病人能自主選擇恰當的治療方法，形容不當宣傳會令病人誤以為對方有特別治療技巧，從而產生不切實際的期望。醫委會又指出，潘冬平雖無意圖宣傳自己，惟行為已構成專業失當，但鑑於他已汲取教訓，以及肯定其醫學成就，故判潘在醫生名冊除名一個月，暫緩執行6個月，其外科專科資格則交由教育委員會處理。

上 / 下一篇新聞

屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
3公院最快下月中試用瑞德西韋
3公院最快下月中試用瑞德西韋
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
去年罪案增9.2% 12年首升
去年罪案增9.2% 12年首升
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款