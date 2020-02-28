宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別

潘冬平被指於2015年10月批准、默許或未能採取適當措施，防止香港綜合腫瘤中心刊登帶宣傳性質、顯示自己比其他醫生優越，或資訊不被允許的文章，包括形容潘為「肝膽胰外科領域上國際知名專家」、「帶領瑪麗醫院發展肝癌微創手術」等。

網頁簡介稱「國際知名專家」

辯方求情稱，潘冬平於事發時剛由公立醫院醫生和大學學者轉為私人執業醫生，他當時應中心要求，將自己在港大使用的簡歷交給中心，讓中心作介紹之用，形容潘未能注意醫學學者和執業醫師的簡歷之別。

辯方同時呈上港大醫學院長梁卓偉、中大腫瘤學系副教授陳林等醫生的求情信，肯定潘冬平對港大和醫學的貢獻，又稱潘成立慈善機構「香港肝癌及腸胃癌基金會」，幫助低收入和基層患者。

醫委會：不當宣傳或給錯誤期望

醫委會判辭稱，醫生宣傳時言論自由並非絕對，應顧及病人知情權和保障病人能自主選擇恰當的治療方法，形容不當宣傳會令病人誤以為對方有特別治療技巧，從而產生不切實際的期望。醫委會又指出，潘冬平雖無意圖宣傳自己，惟行為已構成專業失當，但鑑於他已汲取教訓，以及肯定其醫學成就，故判潘在醫生名冊除名一個月，暫緩執行6個月，其外科專科資格則交由教育委員會處理。