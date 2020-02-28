屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估

急症室內視鏡消毒泡沫 過期近5個月

屯門醫院於2月25日接到員工報告，稱一支放於急症室使用的內視鏡消毒泡沫過期，保質期至去年9月30日，醫管局新界西醫院聯網檢查下，發現屯門醫院及博愛醫院急症室均曾使用同一批過期的消毒泡沫為鼻咽內視鏡消毒。聯網向受影響病人及公眾致歉，已盤點確保急症室用品均在保質期內。

根據醫管局紀錄，由去年10月1日至今，20名病人做鼻咽內視鏡檢查時曾用到這批過期消毒泡沫，院方會為其中17名病人安排健康評估，另外3名病人則於早前已因自身疾病離世。

醫管局表示，鼻咽內視鏡檢查主要用作評估病人氣道有否阻塞，檢查前有3個清潔及消毒步驟拭抹內視鏡喉管，消毒泡沫為第二個步驟。醫管局表示，曾諮詢微生物學家意見，認為病人因事件而受感染的風險低。

有傳染病科醫生表示，擔心過期消毒泡沫的成分可能會因氧化等原因失效，消毒效能減低，認為「5個月真係耐咗啲」。他認為，過期消毒泡沫仍有一定的消毒效應，但在現時在新型冠狀病毒的風險下，更應要格外小心。