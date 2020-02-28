港聞

港聞二

長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世

【明報專訊】黃大仙竹園北邨梅園樓一高層單位內發生火警，單位內一名八旬老婦及其行動不便五旬兒子俱亡，警方在房間內找到一盆燒過的炭。有街坊稱男死者早年失婚，因病經常出入醫院。警方於現場未找到遺書，不排除男死者因病厭世，於房間內燒炭引起火警，導致母子俱亡。

事發於昨日凌晨5時25分，黃大仙竹園北邨梅園樓一高層單位冒煙起火，同層鄰居見狀報警。消防趕至破門，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，花約10分鐘後將火救熄。事後，消防於單位客廳發現一名老婦昏迷不醒，將她送往明愛醫院搶救，延至6時14分不治；睡房內一名中年漢當場身亡，身旁有一盆燒過的炭。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查顯示，該名男子懷疑燒炭自殺，並間接導致其同處一單位內的母親死亡，二人死因有待驗屍確認。案件由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進，案件暫列誤殺及自殺案。

現場消息稱，兩名死者為母子關係，51歲陳姓男死者身形肥胖，不良於行，依靠輪椅代步。他被發現時俯臥於房內牀邊，胸口壓着一盆已燃盡的炭，胸口位置燒至皮開肉綻及焦黑，而其80歲陳姓母親被發現時則正坐在客廳梳化上昏迷。據悉男死者有長期病患，已到末期，疑因病厭世燒炭自殺。現場解封後，有一男一女親友曾到起火單位跟進，其間未有回應記者提問。

街坊：男死者不良於行 早年失婚

根據土地註冊資料，起火單位為租者置其屋公共房屋單位，由女死者於2000年購入。鄰居羅先生表示，死者母子同住於單位內約20年，其中男死者早年曾與一名內地女子結婚，二人育有一子一女，一家四口與母親同住上址。二人於約兩、三年後離婚，妻兒同時搬離單位，只有死者母子仍居於起火單位。他形容男死者身材肥胖，行動不便，體弱多病經常出入醫院，平日甚少外出，主要依靠母親落樓買外賣。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

相關字詞﹕燒炭 自殺 火警

上 / 下一篇新聞

屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
3公院最快下月中試用瑞德西韋
3公院最快下月中試用瑞德西韋
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
去年罪案增9.2% 12年首升
去年罪案增9.2% 12年首升
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款