長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世

事發於昨日凌晨5時25分，黃大仙竹園北邨梅園樓一高層單位冒煙起火，同層鄰居見狀報警。消防趕至破門，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，花約10分鐘後將火救熄。事後，消防於單位客廳發現一名老婦昏迷不醒，將她送往明愛醫院搶救，延至6時14分不治；睡房內一名中年漢當場身亡，身旁有一盆燒過的炭。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查顯示，該名男子懷疑燒炭自殺，並間接導致其同處一單位內的母親死亡，二人死因有待驗屍確認。案件由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進，案件暫列誤殺及自殺案。

現場消息稱，兩名死者為母子關係，51歲陳姓男死者身形肥胖，不良於行，依靠輪椅代步。他被發現時俯臥於房內牀邊，胸口壓着一盆已燃盡的炭，胸口位置燒至皮開肉綻及焦黑，而其80歲陳姓母親被發現時則正坐在客廳梳化上昏迷。據悉男死者有長期病患，已到末期，疑因病厭世燒炭自殺。現場解封後，有一男一女親友曾到起火單位跟進，其間未有回應記者提問。

街坊：男死者不良於行 早年失婚

根據土地註冊資料，起火單位為租者置其屋公共房屋單位，由女死者於2000年購入。鄰居羅先生表示，死者母子同住於單位內約20年，其中男死者早年曾與一名內地女子結婚，二人育有一子一女，一家四口與母親同住上址。二人於約兩、三年後離婚，妻兒同時搬離單位，只有死者母子仍居於起火單位。他形容男死者身材肥胖，行動不便，體弱多病經常出入醫院，平日甚少外出，主要依靠母親落樓買外賣。

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撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

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