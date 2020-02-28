機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護

送美國內地化驗 暫無報告

新思維成員狄智遠、鄭承隆、黃俊瑯，以「香港家庭教育學院」名義，斥資650萬元向東莞訂購可製作1200萬個口罩的材料，以及5部口罩機，未來會陸續到貨。鄭承隆稱，每周產量的其中15萬個，會免費分發予政策創新與統籌辦事處，以及行政會議成員兼安老事務委會員主席林正財，給予個別行業的前線員工及有需要長者；其餘口罩將以每個2元配售予醫護人員及相關協會、非牟利機構、區議會等，透過區議員供應予基層市民。

林正財表示，港府得知日本打算停止口罩出口，港府採購口罩會更困難，故建立本地生產線是大方向。

另一機構內地訂購接合機稱遭抬價

另外，維特健靈健康產品董事長陳曦齡表示，訂購口罩橡筋帶接合機時被內地廠商抬價，「機器價錢一分鐘坐地起價，貴了3倍」。不過，機器尚且可以金錢解決，口罩過濾層已成各地的「戰略物資」，禁止出口。維特健靈轉而伙拍本地生產納米過濾物料的廠商百達洋行，董事王潔芳表示，納米過濾物料以PVDF膠粒紡絲製造，除可阻隔懸浮粒子、細菌，更可殺菌，有別於一般PP熔噴濾芯，故暫不受影響，但成本將增加。陳曦齡預料，完全投入生產後，每日可生產9萬個口罩，以每個不多於8元的成本價售出，現正為口罩取得有關認證，最快3月中推出。

（武漢肺炎）