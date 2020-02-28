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視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗

【明報專訊】全港學校因新型冠狀病毒疫情而停課，教育局預計最早於4月20日復課。有中學「停課不停學」，乘勢以「貼地」教學內容引起學生學習興趣，以網上直播科學堂教授自製酒精搓手液，學生則在家「就地取材」完成實驗，用日常用品取代實驗室工具，培訓學生解難能力。

家中取材 培養解難能力

英伯裘書院在停課期間，使用雲端視像會議軟件Zoom實時教學，師生可即時互動教學。學校各科目每周製作2至3段教學影片，停課近一個月已製作逾200段影片，讓學生在家中持續學習。科學科主任陸智恒表示，中一上學期教導同學要有探究精神，即提出假設及實踐求證，適逢疫情肆虐，大家都要用酒精搓手液，故提議教授自製酒精搓手液，並測試不同濃度酒精的殺菌功效，將現實融入學習。他認為，課堂題材有趣，學生上課反應積極，全級逾90名學生事前亦準備好酒精及蘆薈啫喱，亦因實驗設備差異，學生需在家中尋找適合工具取代量筒，以量度材料分量，推動學生發揮創意解難，提出以飲管、針筒、湯匙等可行工具，令他甚為感動。

英文科同樣有「奇招」教學。英文科主任李俊豪表示，留意到不少外籍人士防疫意識不足，甚至不懂正確戴口罩，特意教授學生有關防疫的英文詞語，讓他們寫成講稿及拍成短片，向身邊的外傭分享，教導如何正確戴口罩，而過程中可改善學生英文寫作及說話能力，一舉兩得。

英文課教指導外傭戴口罩

俗語有云「讀萬卷書不如行萬里路」，學生雖在疫情下減少外出，中文科主任曾莞嫈拍攝360度影片，模擬學生以第一身探索元朗，了解相關文章的寫作背景，並介紹如何運用步移法寫作。曾老師亦深知同學愛「打機」，刻意花數天時間製作遊戲，並以漫畫呈現《聊齋誌異》書中人物 ，增加學生對該作品的興趣。

（武漢肺炎）

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