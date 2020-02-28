港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要

赴前線閒聊 抽血員全裝變只戴罩

鄭舉例，普通科門診曾有專職抽血員穿全套保護裝備為人抽血，但以科學認知，他們不需全副裝備，鄭與同聯網的高級護理主任（感染控制）黃淑貞只戴外科口罩，到該房與正為人抽血的抽血員閒聊，身體力行告訴抽血員不用怕，他說很感動抽血員後來只戴外科口罩。

稱不可能零風險 反問「搭𨋢也全裝?」

醫護面對「隱形病人」難以不擔憂，鄭稱世上不可能零風險，日常生活亦可能遇到「隱形病人」，「若病房醫護要穿全副裝備，是否乘車回家、搭電梯亦要全副裝備？」他說「隱形病人」的口水及鼻液含病毒，旁人手沾到病毒並帶入眼、鼻、口才致感染，故最重要勤洗手。

黃淑貞形容感染控制組的定位是「定海神針」，如農曆新年期間有產房護士憂孕婦聞笑氣會否屬霧化程序令病毒飄散，她即到現場講解及釋除疑慮。黃說自上月27日起，除開班教醫護穿脫保護衣，亦按各部門及職位需要作不同培訓，例如教護士如何處理高危樣本才不致污染到環境及自己、如果取鼻液分泌化驗；教支援人員如何處理溢濺或污衣，並參與部分部門定期會議解答疑問。

SARS脫保護衣需20分鐘 料今減半

鄭智聰憶述SARS時脫保護衣涉六七個步驟，做每個步驟前需洗手，誤觸污染面要再洗手，平均每人需20分鐘脫保護衣，但現時使用酒精搓手液相信只需約10分鐘。他憶述當年跟隨港大醫學院微生物學專家袁國勇受訓，感慨見證多名醫護受感染及病逝，他2008年上任聯網感染控制主任時，提醒自己希望任內醫護零感染。他稱團隊一共7人，他自上月24日起每天回醫院，盡量親身處理及解答前線醫護問題，上周六他曾到駿洋邨看鑽石公主號回港者。

（武漢肺炎）