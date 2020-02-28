曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」

病人稱無外遊 上白車後改口

朱展香與救護員李文暄、姚凱文，上月底收到一宗九龍區的救護服務召喚，病人傷風咳嗽，通訊中心人員指病人稱無離開過香港。救護車前往病人住址時，朱致電病人查詢，當時他亦稱無離港、無接觸禽鳥，是咳嗽持續了半個月。朱遂吩咐同車的李和姚轉用更高級別的N95口罩。病人上救護車後才交代自己曾外遊，但並非中國內地。

翌日現病徵 等結果兩天「很難受」

翌日，朱展香持續流鼻水，並出現喉嚨痛及咳嗽，李文暄和姚凱文亦有這些病徵。他們在第三日收到衛生署通知，該名病人確診，故他們被定為密切接觸者，須送院隔離和做快速測試。等候測試結果的兩日，朱說「很難受，擔心自己中招」，李亦稱很害怕，又擔心會傳染家人及曾接觸的傷病者。幸而3人最終測試結果為陰性，終鬆一口氣。他們其後被送往北潭涌渡假營強制檢疫14日，現已返回工作崗位。

盼病人提供完整資訊助防疫

2010年成為救護員的朱展香說，今次是他首次面對大規模疫情。對於該名未有即時交代外遊紀錄的病人，他認為對方並非刻意隱瞞，可能年紀大一時記不起。他呼籲市民和傷病者召喚救護服務時提供完整和正確的外遊史、病歷、接觸史和病徵，令前線人員可掌握全面資訊，以準備合適防護裝備。「始終我們每一轉車、每一個病人個案，對我們而言是一個謎，他們有無病，靠他們完整、詳細地說，我們才可知道，要做好雙方保護，下一個使用者才可安全，這才減低傳染病傳播及感染的風險。」

明報記者 何郁慧

（武漢肺炎）