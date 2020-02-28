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呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多

【明報專訊】伊朗及意大利確診新型冠狀病毒的人數增加，在過去一周每百萬人口的確診數目升逾20倍及過百倍，升幅超越韓國。不過，衛生防護中心周一修改懷疑個案的流行病學準則，包括新增曾到韓國、由曾到內地醫院擴至曾到內地，但並未包括意大利和伊朗。有私家醫生稱政府呈報準則「滯後得太緊要」，會自行查詢病人曾否去日本和意大利。

意國確診比例一周升百倍 伊朗20倍

港大感染及傳染病中心總監何栢良與團隊分析2月21至27日期間各地每百萬人口確診宗數變化，發現意大利由每百萬人口有0.05人染病升至6.6人，升131倍；伊朗由0.06人升至1.7人，升27倍；第三位的韓國升約9倍。香港同時段則升約三成至每百萬人有12.2宗確診，升幅冠絕大中華地區。 雖然內地疫情的傳播早已不限於醫院，專家一直要求修訂，但衛生署上周仍只要求醫生呈報14天內曾到湖北或內地醫院的病人，至本周一（24日）才修改流行病學準則，擴至曾到內地或韓國（詳見表），但未包括意大利和伊朗。該中心沒如以往在每日例行記者會交代修訂準則，只在周一晚11時半發新聞稿交代。本報向衛生防護中心查詢現在改準則是否太遲、為何不包括意大利、伊朗等，中心昨晚近12時回覆時提供周一的新聞稿，並稱會密切監察其他國家、地區的疫情，適時作健康建議和提出措施。

私醫：呈報未包日意 仍會查問病人

本身是醫生的立法會議員郭家麒批評港府反應慢，應根據每日發展的情况檢討準則。家庭醫生鄭志文指出，政府呈報準則「滯後得太緊要」，用作讓醫生判斷病人需否隔離並不實際，即使呈報準則無包括日本及意大利，醫生都會向病人查詢這些外遊史。

醫局研擴唾液檢測 擬與私家合作

醫管局上周開始為門診和急症室的輕微病徵成人檢測深喉唾液，醫管局總行政經理何婉霞昨稱，過去7日共檢測2128個樣本，其中兩個呈陽性。她說醫管局正研究擴展計劃至18歲以下、且有能力提交深喉唾液樣本的人，另為曾到有社區感染的地區、且有發燒及呼吸道病徵者檢驗。至於會否考慮擴至私家診所，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，正籌備與定點監測診所約50個私家醫生合作。

屬定點診所的家庭醫生林永和估計，診所可收集唾液樣本，但病人自行交樣本送到衛生署較恰當亦更有效率，因樣本須放雪櫃，診所容量有限，加上盛載樣本的膠袋或會沾到病毒，相信由衛生署有防護衣等裝備的人員處理較好，現時大腸癌篩查計劃亦是類似做法。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕衛生署 衛生防護中心 武漢新型冠狀病毒 武漢肺炎

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