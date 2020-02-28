拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感

過去一月記者會中，衛生防護中心及醫院管理局代表不時以「手上沒資料」，或「公眾關心問題超出其工作範疇」等理由而無法回答記者提問，例如在日本及湖北港人情况等。過去兩日，多名記者追問醫管局出信給罷工醫護是否秋後算帳，但不負責人力的醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞只重申官方口徑，沒法具體回應。

有政府消息人士稱，主持記者會的官員級別，影響他能回答的問題，也影響可牽涉的部門。

本報比較官員在2009年H1N1豬流感及今次疫情會見傳媒次數，2009年首一個月見記者的場合有31次，最常現身是曾浩輝，有16次。今次疫情首月見記者場合有37次，最常見是張竹君，25度現身；現任防護中心總監則現身3次。

2009年時任食衛局長周一嶽曝光次數僅次於曾浩輝，有15次，時任副局長梁卓偉則有10次。反觀現任局長陳肇始只現身9次，副局長徐德義只有兩次。

明報記者

（武漢肺炎）