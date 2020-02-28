3公院最快下月中試用瑞德西韋

藥廠表示研究將於3月開始，會在亞洲及其他新型冠狀病毒確診個案較多的國家，為約1000名患者提供藥物，包括400名嚴重臨牀表徵患者，及600名中度臨牀表徵患者。嚴重臨牀表徵指患者需用呼吸機，中度表徵則毋須使用。分別針對嚴重患者及中度患者的兩項研究將會隨機分配患者測試用藥5天或10天。

人數未定 瑪嘉烈威院瑪麗先試

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他了解，港府與藥廠已完成磋商，目前有待美國廠方管理層簽署，本周末應可知道結果。如香港能參與研究，相信第一批藥會在3月中到港。他透露，瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院可率先用藥。

醫管局發言人回覆稱，昨收到藥廠通知可在本地開展臨牀測試，醫管局專家正檢視有關臨牀測試具體安排。

衛生署回覆稱，藥劑製品在香港臨牀試驗，必須先根據《藥劑業及毒藥條例》向香港藥劑業及毒藥管理局申領臨牀試驗證明書，並須提交符合要求的相關文件，以便審批。

（武漢肺炎）