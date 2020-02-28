港聞

港聞一

3公院最快下月中試用瑞德西韋

【明報專訊】研製新抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）的美國加州生物藥物公司「吉利德科學」（Gilead Sciences），昨宣布啟動第三期臨牀研究，測試新藥對新型冠狀病毒成人患者的療效。有關臨牀研究包括香港，最快可於3月中開展臨牀試驗，留醫瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院的患者可用藥，但實際參與人數仍待敲定。

藥廠表示研究將於3月開始，會在亞洲及其他新型冠狀病毒確診個案較多的國家，為約1000名患者提供藥物，包括400名嚴重臨牀表徵患者，及600名中度臨牀表徵患者。嚴重臨牀表徵指患者需用呼吸機，中度表徵則毋須使用。分別針對嚴重患者及中度患者的兩項研究將會隨機分配患者測試用藥5天或10天。

人數未定 瑪嘉烈威院瑪麗先試

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他了解，港府與藥廠已完成磋商，目前有待美國廠方管理層簽署，本周末應可知道結果。如香港能參與研究，相信第一批藥會在3月中到港。他透露，瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院可率先用藥。

醫管局發言人回覆稱，昨收到藥廠通知可在本地開展臨牀測試，醫管局專家正檢視有關臨牀測試具體安排。

衛生署回覆稱，藥劑製品在香港臨牀試驗，必須先根據《藥劑業及毒藥條例》向香港藥劑業及毒藥管理局申領臨牀試驗證明書，並須提交符合要求的相關文件，以便審批。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 瑞德西韋

上 / 下一篇新聞

屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
去年罪案增9.2% 12年首升
去年罪案增9.2% 12年首升
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款