內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗

出席疫情記者會的醫管局病人安全及風險管理總行政經理何婉霞多次被追問有否為出院患者檢測病毒，她重申出院三大條件，包括臨牀上病徵康復、兩次病毒測試陰性及獲得衛生署批准，目前出院的人情况穩定。居於武漢的本港首名確診者亦於周二出院，何表示已轉介港口衛生科離境，患者毋須在港覆診。

至昨已有26名患者出院，首名出院者至今已出院逾兩周，醫管局沒有交代患者病毒覆檢情况，外界無從得知當局有否為患者檢測病毒。何婉霞昨沒有正面回應，僅表示醫生會按照臨牀病徵決定進行什麼檢查，「看有否病徵，並非一定驗」。

被問醫管局為何不統一覆檢準則，方便醫生跟進患者情况，衛生防護中心傳染病處主任張竹君主動代何婉霞回答問題，透露新發現及動物傳染病科學委員會、感染控制科學委員會今日召開會議，討論出院病人安排。

郭家麒批遜內地 「沒理由不驗」

本身是醫生的立法會議員郭家麒批評香港做法遜於內地，建議統一為出院患者覆檢病毒，擔心病毒在體內會復發，「沒有理由不驗，以香港醫療水平來說，（不覆驗）是不合格做法」。

（武漢肺炎）