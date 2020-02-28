追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得

瑪嘉烈主管拒交罷工名單擬辭職

消息：暫同意留任至7月

消息指瑪嘉烈醫院放射科部門主管拒絕交出罷工名單，擬辭去部門主管一職，留任該院顧問醫生，據悉院方近日嘗試挽留該醫生。另一消息人士透露，該醫生暫同意留任部門主管至7月。醫管局稱不評論個別員工的人事安排。

何婉霞一連兩日在疫情記者會被追問發信事宜，她前日稱手上沒資料，着記者向機構傳訊部查詢，其後醫管局發言人發新聞稿回應。昨日記者會上，共10名記者追問，包括查詢會否扣薪、扣假，以及會否暫緩跟進，何婉霞多次表示會根據既定人事程序處理，並強調以公平公正原則處理，論調與前日新聞稿相若。

對於醫管局是否要求部門提交罷工名單，及會否打擊士氣，何婉霞回應，醫管局提供24小時服務，臨牀上要知悉值勤情况，以緊急調配人手，避免病人受影響。最後被問可否解釋何謂既定程序、何時會有正式回應，可否不要帶傳媒及市民「遊花園」，她仍沒有正面回應，僅表示歡迎大家向機構傳訊部查詢補充資料。

郭家麒批醫局：推低十班的人出來

醫生兼立法會議員郭家麒批評，醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞及人力資源主管彭飛舟3名高層的表現「不負責任」、是「懦夫」所為。郭稱，3人未能在疫情中穩定軍心，群情洶湧時沒有現身解釋，反而「推個低十班的人出來」，3人「炒得（被解僱）」。他認為，如醫管局扣除罷工醫護的薪金或假期，將會在立法會嚴肅跟進當局「秋後算帳」。

醫生協會：作風如政府 關鍵時消失

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，協會正就醫管局發信事宜諮詢法律意見，認為局方漠視醫護罷工的權利。對於何婉霞未能正面回應，馬認為不怪她，因她不是專責人力資源，而彭飛舟去年11月向員工發信，稱若有員工違法被捕會「嚴肅跟進」，其後亦「消失」，對醫管局人事作風及分工從沒期望，形容與政府一樣，只是看下層員工何時「頂唔順」。

巴士業職工會聯盟昨發聲明，對醫管局向罷工醫護「秋後算帳」表示極度憤怒及予以強烈譴責，稱工業行動受《基本法》保障，呼籲港府及醫管局懸崖勒馬，不應一錯再錯。

明報記者

（武漢肺炎）