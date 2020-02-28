港聞

港聞一

追究罷工醫護風波 醫局代表記者會四答「沒補充」 議員轟醫局高層不現身 斥炒得

【明報專訊】醫管局前日發信要求罷工醫護解釋原因及稱不排除扣薪，被批「秋後算帳」。醫管局一連兩日在記者會被追問此事，昨被追問達10次，負責病人安全及風險管理的總行政經理何婉霞僅重申，事件按人事程序處理，並至少4次說「沒補充」。有立法會議員批評醫管局高層不負責任，主席、行政總裁及負責人力資源的3名高層都「炒得」。醫生工會形容局方高層作風與政府一樣，關鍵時刻「消失」。

瑪嘉烈主管拒交罷工名單擬辭職

消息：暫同意留任至7月

消息指瑪嘉烈醫院放射科部門主管拒絕交出罷工名單，擬辭去部門主管一職，留任該院顧問醫生，據悉院方近日嘗試挽留該醫生。另一消息人士透露，該醫生暫同意留任部門主管至7月。醫管局稱不評論個別員工的人事安排。

何婉霞一連兩日在疫情記者會被追問發信事宜，她前日稱手上沒資料，着記者向機構傳訊部查詢，其後醫管局發言人發新聞稿回應。昨日記者會上，共10名記者追問，包括查詢會否扣薪、扣假，以及會否暫緩跟進，何婉霞多次表示會根據既定人事程序處理，並強調以公平公正原則處理，論調與前日新聞稿相若。

對於醫管局是否要求部門提交罷工名單，及會否打擊士氣，何婉霞回應，醫管局提供24小時服務，臨牀上要知悉值勤情况，以緊急調配人手，避免病人受影響。最後被問可否解釋何謂既定程序、何時會有正式回應，可否不要帶傳媒及市民「遊花園」，她仍沒有正面回應，僅表示歡迎大家向機構傳訊部查詢補充資料。

郭家麒批醫局：推低十班的人出來

醫生兼立法會議員郭家麒批評，醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞及人力資源主管彭飛舟3名高層的表現「不負責任」、是「懦夫」所為。郭稱，3人未能在疫情中穩定軍心，群情洶湧時沒有現身解釋，反而「推個低十班的人出來」，3人「炒得（被解僱）」。他認為，如醫管局扣除罷工醫護的薪金或假期，將會在立法會嚴肅跟進當局「秋後算帳」。

醫生協會：作風如政府 關鍵時消失

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，協會正就醫管局發信事宜諮詢法律意見，認為局方漠視醫護罷工的權利。對於何婉霞未能正面回應，馬認為不怪她，因她不是專責人力資源，而彭飛舟去年11月向員工發信，稱若有員工違法被捕會「嚴肅跟進」，其後亦「消失」，對醫管局人事作風及分工從沒期望，形容與政府一樣，只是看下層員工何時「頂唔順」。

巴士業職工會聯盟昨發聲明，對醫管局向罷工醫護「秋後算帳」表示極度憤怒及予以強烈譴責，稱工業行動受《基本法》保障，呼籲港府及醫管局懸崖勒馬，不應一錯再錯。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕郭家麒 醫護人員罷工 醫管局

上 / 下一篇新聞

屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
17投注站下周開放 可兌彩票不受注
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
內地日本有患者出院測試呈陽性 康復者有否再測病毒 醫局：並非一定驗
3公院最快下月中試用瑞德西韋
3公院最快下月中試用瑞德西韋
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
拆局：官員疫情解畫 級別次數遜09年豬流感
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
周融曾與確診馬主同枱飲宴 須隔離
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
呈報準則更新 未涵蓋意大利伊朗 周一擴至曾赴中韓者 私醫批滯後太多
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
曾載確診者須隔離 3救護幸未染疫 「每個病人，對我們都是謎」
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
港島西聯網主任：裝備非不夠 惟視需要
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
視像科學堂教製搓手液 學生積極做實驗
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
滯鄂港人內地妻懷孕 盼可同上港府包機
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
機構設廠周產30萬口罩 一半派前線長者 餘售醫護
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
長期病漢燒炭 八旬母同亡 現場無遺書 警：不排除因病厭世
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
屯院博愛用過期消毒劑 17病人須健康評估
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
宣傳顯優越 潘冬平專業失當 除名緩刑 求情稱未注意學者醫師之別
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
「科技人才入境計劃」僅批321 不到目標1/3
去年罪案增9.2% 12年首升
去年罪案增9.2% 12年首升
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
中轉屋起火 南亞漢燒傷昏迷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】8．31半年 停出街不停集會 民間集會團隊明晚搞網上紀念
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】打電話問隔離 衛署熱線日接600查詢
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】田二少呻生意差 倡扣稅鼓勵減租
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】政府「冠狀病毒病」網站 照顧埋少數族裔
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】波哥伸手 波哥合十
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款
【Emily】何俊賢要求政府抽港台撥款