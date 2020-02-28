醫學會倡彈性上下班吃飯避人潮

防護中心籲減外食 醫學會：人多應外賣

昨在記者會被問近日北角出現多宗確診個案，對該區居民有何建議，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明白市民關注北角情况，前日已派人到該區辦健康講座，並說留意到街上有不少人外出用膳，提醒勿以為戴口罩便安全，現時仍是「緊張時期」，應減少聚集或外出用膳。

張竹君認為內地疫情下降是因社交距離做得很足，重申戴口罩可減少病毒經飛沫傳染，但市民外出不時會觸摸公共設施，仍需減少聚集及勤洗手。

單靠口罩不足遏傳播 籲勿鬆懈

梁子超指出，若正常上班，大量打工仔會在早餐及午餐時間聚集在餐廳，也會在上下班時間聚在交通工具。除建議僱主繼續安排員工在家工作，他亦建議可安排彈性上班、午飯及下班時間，避免人潮聚集。僱主亦應常安排清潔公司內的公共空間，例如門柄等。

至於僱員，他說若午飯時間見到餐廳十分擠迫，應外賣回公司進食。他又強調，現在香港仍有群組式爆發，但澳門已沒有，提醒單單靠口罩未必足以全面壓制病毒傳播，港人不能太早鬆懈，「一掉以輕心，情况就會急轉直下」。

（武漢肺炎）