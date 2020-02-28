17投注站下周開放 可兌彩票不受注

僅開周一周四 須戴口罩量體溫

馬會表示，市民進入投注站前須戴口罩及接受體溫檢查並排隊入場，以免大量人群聚集投注站內。

馬會公布下周起於港九新界各區開放17個投注站，包括中環士丹利街、尖沙嘴漢口道、觀塘廣場、元朗合益路等，於周一及周四上午9時半至下午6時開放，但投注站只提供有限度服務，包括兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口及投注戶口存款，並不會提供賽馬及足球投注服務，也不會顯示賽馬及足球賠率，六合彩攪珠亦繼續暫停。

為免室內太多人聚集，馬會將實行特別安排，包括限制投注站內人數、投注站外實施排隊入場措施；而投注站的員工和進入的市民都必須戴口罩及檢查體溫。

博彩稅收跌4億 六合彩收益升一成

因應疫情持續，馬會自2月2日起關閉全港所有場外投注站，措施對賽馬投注額有一定影響。翻查2月各個賽馬日投注額，2月2日沙田賽馬日有13.1億元，其後逐步減少，上周三（19日）跑馬地夜馬投注額只有逾9.5億元，是過去4年半來首度單日投注額低於10億元。

根據新一份《財政預算案》，2019/20年度博彩及彩票稅收為218億元，較原來預算少4.3億元，並較2018/19年度實際收入少3.9億元，但同期六合彩收益增加近一成，有關稅收下調明顯受賽馬及足球投注額減少所致。

（武漢肺炎）