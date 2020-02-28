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再兩老婦染疫 首涉居新界善信 佛堂共14確診 超邊爐家族

【明報專訊】北角「福慧精舍」佛堂新型冠狀病毒疫情未停，昨再多兩名曾赴佛堂的老婦確診，當中首現居新界的佛堂善信，累計有14名染疫者涉佛堂，超越有13人集體感染的「打邊爐家族」，成為本港最大傳播群組。不過，衛生防護中心仍未找出佛堂的病毒源頭，只知最早病發者，將再到佛堂檢取環境樣本，並調查確診者曾否接觸佛堂內相同設施。

分別居北角將軍澳 一人兒子現病徵

昨日累計93人確診，再多兩人染病，同為長期病患，沒外遊紀錄，但曾到福慧精舍，令赴該佛堂而染病者增至10人，另4名確診者家人染病。一名多數留在家的70歲女子，1月24及25日、2月1至8日曾到佛堂，一般由早上9時至中午12時。她2月13日開始咳嗽並有痰，同日看私家醫生，10日後仍咳，再看同一私家醫生。她得悉佛堂有確診個案後主動致電衛生防護中心，被送往聯合醫院。她與家人同住將軍澳寶盈花園第4座，兒子現病徵已送院，媳婦及孫子無病徵，將接受檢疫。

另一確診者是獨居北角錦屏街鴻福大樓的89歲女子，1月25日、2月1至12日到訪福慧精舍，自2月25日間歇咳嗽，翌日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，至昨深喉唾液樣本對病毒呈陽性，為醫管局上周三為呈發燒、呼吸道病徵或肺炎的急症室和普通科門診病人化驗深喉唾液後，找出的第三名患者。

仍未知感染源 將再取樣本

衛生防護中心暫聯絡上221名曾到福慧精舍的人，35人需檢疫，約160人正接受醫學監察。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說目前未找出佛堂感染源頭，只找出早期病發者，最早病發為2月8日，且不止一人當日發病。

衛生署早前在佛堂檢取環境樣本，化驗發現廁所水龍頭及佛經等對病毒呈陽性。張竹君表示，衛生署會在取樣後一周再檢取樣本，了解病毒是否仍存活，以掌握更多資料。至於確診者曾否接觸同一設施，她說需再向他們查詢曾否使用佛堂的廁所等設施。

公主號多兩港客確診 8人痊癒

此外，鑽石公主號乘客已在2月23日登岸，政府發言人昨表示，共72名港人在日本確診，新增兩人是確診者的密切接觸者。至前日8名確診港人痊癒出院，其中4人已返港，其餘4人在日本陪確診家人，或待入境處安排返港。

至前日共218名鑽石公主號港人入住駿洋邨檢疫，其中7人確診。前日確診的21歲與16歲姊弟，其父母與外祖父在日本確診。被問到為何兩人屬密切接觸者，仍能乘政府包機回港，張竹君解釋因兩姊弟的父母與外祖父早期發病並確診，兩人與妹妹2月5日已搬往另一房間，距離本月19日、即政府首班包機接載乘客的前一日，已相隔14日，故不被界定為同住的密切接觸者，獲准登機，兩人的妹妹仍在駿洋邨檢疫。

另外，政府昨晚公布，據《若干到港人士強制檢疫規例》，「證明屬居住於沙頭角內地範圍的香港居民類別人士」獲豁免經中英街進入沙頭角邊境禁區時接受強制檢疫，條件是有關人士進入前14天沒前往沙頭角內地禁區以外的內地其他地方，且須接受為期14天的醫學監測。

明報記者

（武漢肺炎）

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