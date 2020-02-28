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屋署房署康署設施 下周部分重開 多公務員接非正式通知周一復工

【明報專訊】政府昨公布下周一（3月2日）起逐步恢復更多公共服務，包括重開康文署部分戶外運動設施，運輸署將增加網上預約續領駕駛執照等服務，屋宇署和房屋署也會提供有限服務。據部分政府部門員工向本報透露，不少前線人員陸續收到非正式通知，將於下周一返回辦公室「復工」。有公務員工會認為，政府應為員工提供足夠防疫裝備，例如提供口罩；有專家稱目前社區仍有感染個案出現，應避免大量人潮聚集（見另稿）。

政府發言人表示，考慮到社會運作需要，各部門下周一起將提供更多公共服務，前提是須減少社交接觸，並實施預防感染措施，包括實施彈性上班時間、以輪更制減少辦公室內同一時間的人數等；部門又會透過預約、收集箱、派籌等方式，限制到政府辦事處的人數。政府大樓和辦事處也會加強清潔公共設施，為出入者量體溫等。

運署牌照處增網約名額 居屋恢復楝樓

康文署將重開部分戶外運動設施，其中維園網球場下周二（3月3日）重開，惟每個球場只限4人進入，並暫時關閉觀眾席、更衣室及淋浴設施，且暫不會開放公眾泳池及室內運動設施。據了解，康文署已向員工發指引，第一階段重開的陸上康樂設施，除已公布的網球場、戶外草地滾球場、緩跑徑外，還有牛池灣的射箭場、石澳的高爾夫球場，指引亦細列清潔公共設施做法。

運輸署會增加4個牌照事務處的網上預約續領牌照名額，即時申請櫃位繼續暫停。房署轄下屋邨管理處將每周5天提供服務，居屋揀樓將恢復，但會減少每日揀樓環節和人數。

司法機構周一恢復運作 最快3‧23復常

此外，司法機構宣布下周一起分3個階段恢復運作，預料如情况許可，3月23日會全面恢復運作。至於進出及逗留在法院大樓的人，任何時候均須佩戴外科口罩，否則會被拒進入或要離開。

行政會議成員葉劉淑儀認為，目前新型冠狀病毒疫情並非失控，認同政府應恢復公共服務，「很多政府外判工無停，點解你（政府）唔得？」但她認為，因應必須加強防疫措施，例如要求市民必須戴口罩、量度體溫。她稱口罩不應是問題，「政府叫人捐，點會無人捐？」

工會：復工前提是夠裝備

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，政府部門一直維持有限運作，但做法不一，引起部分人不滿，他希望政府給予清晰復工指引，並為每個員工提供口罩，「要同事自己出去搵（口罩），唔係呀？」新公務員工會主席顏武周表示，本港確診個案每日增加，公務員復工與否，前提是要有足夠防護裝備，「員工固然關注，更擔心是萬一染病，回家時會傳染家人」。

郵政局員工會主席葉錦富表示，陸續有前線員工收到非正式的復工信息，例如郵局將恢復正常運作。但他說，現時疫情無大改善，郵政人員工需經常接觸外界，不贊成全面復工。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕房屋署 司法機構 運輸署 康文署 復工 新型冠狀病毒

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