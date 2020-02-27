涉藏工具作非法用途 兩男獲撤控

報稱無業的林江帆（27歲）原被控於去年12月8日在銅鑼灣怡和街22號管有護目鏡、防毒面具、鉗和扳手。報稱建築工人的曾朗軒（19歲）則被控於上月1日在灣仔軍器廠街天橋上管有空玻璃樽、砂糖、火機等。

控方昨申請撤回二人控罪，同時反對曾朗軒的訟費申請，林江帆則沒作任何申請。控方形容曾朗軒並非普通路人，質疑「被捕地點唔係酒吧門口，點解會有樽？」，又質疑「砂糖（性質）可以好中性」，惟網上有資料顯示砂糖可與汽油彈有關。

稱遭警不禮貌對待

問話超過20小時

對於控方質疑曾朗軒當時想將玻璃樽丟向天橋下的警車，以及將砂糖放入警車油箱以破壞引擎，辯方反駁目前沒相關證據支持。

辯方稱，警員當時認為曾朗軒有可疑，只因他看到警員後轉身離開，認為他沒自招嫌疑。

法庭最終批准曾朗軒獲18,800元訟費。據了解，曾朗軒原申請27,800元訟費。

曾朗軒在庭外說，自己在灣仔警署拘留其間曾遭受警員不禮貌對待，包括曾有警員向他稱「邊×個都保你唔住，耶穌都救你唔到」、「唔好理（為何要打指模），再問就打你」，以及遭不同警員問話超過20小時。

警方回應稱，若認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，任何人可向投訴警察課投訴，該課會按既定程序公平公正處理。

【案件編號：ESCC2709/19、33/20】

（反修例風暴）