坐湖北包機 須明晚前登記 政府盼下周初起行 每日一兩班

截至昨早11時，港府收到逾1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多人，分佈37個城市，約532人身處武漢，其他求助港人較多的包括荊州（約470人）、咸寧（約220人）、黃岡（約210人）及孝感（約110人）。

首批助武漢 已聯絡者毋須登記

政制及內地事務局發言人昨公布專機安排，首批專機主要協助滯留武漢的港人返港，費用由港府支付，駐武漢辦會安排交通工具接載港人前往機場。當局盡量安排孕婦、有嚴重病患或需參加文憑試的考生等情况緊急者乘首批專機。發言人稱，未曾聯絡港府部門的港人可於周五下午6時前致電1868熱線或電郵1868@immd.gov.hk登記，而早前已聯絡入境處或駐武漢辦的港人則毋須再登記，入境處會以短訊或電話聯絡確認。

滯留者：入境處仔細查詢 看到希望

李女士上月中與兒子到武漢探望移居當地的父母，封城後4人一同滯留武漢逾月，其父需服用糖尿病等藥物，當地醫院因疫情未能補藥，其父減藥致病情惡化，一家人期望盡早返港。李女士稱昨日收到入境處職員電話，對方向她核對個人資料，詢問家人健康狀况，包括有否發燒、咳嗽等，更細心問到其父需否輪椅、手杖，但沒交代何時接走她們，只着她耐心等待並留意電話，及後叫她再留一手機號碼以防萬一。她形容入境處職員態度良好，一家人「看到了希望」。

民建聯：已聯絡當地車隊協助

據了解，政府期望下周初安排專機到武漢天河國際機場，以每日一至兩架專機撤走當地港人，具體航班數仍需視乎登記港人數字再調整。

民建聯昨與政制事務局長聶德權會面，該黨立法會議員陳恆鑌表示，現時武漢市內交通幾近停頓，他已聯絡當地車隊，對方願意協助接載港人，陳透露駐武漢辦及湖北省政府已向該車隊負責人聯絡。民主黨立法會議員涂謹申則表示，接獲港人孕婦憂慮自己腹大便便被判定為不適宜上機，建議港府派醫護到武漢為孕婦作健康檢查及提供協助。

明報記者

（武漢肺炎）