坐湖北包機 須明晚前登記 政府盼下周初起行 每日一兩班

【明報專訊】滯留湖北的求助港人突破逾3000。政府昨公布包機接載港人安排，當地港人可於本周五（28日）下午6時前登記，政府稍後會擬定第一批包機數目和接載人數，並安排交通工具接載港人往機場。有滯留武漢的港人昨收到入境處致電核對資料及詢問她與家人健康情况。據悉，政府冀下周初派出包機，計劃每日派一至兩班航班撤走當地港人。
截至昨早11時，港府收到逾1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多人，分佈37個城市，約532人身處武漢，其他求助港人較多的包括荊州（約470人）、咸寧（約220人）、黃岡（約210人）及孝感（約110人）。
首批助武漢 已聯絡者毋須登記
政制及內地事務局發言人昨公布專機安排，首批專機主要協助滯留武漢的港人返港，費用由港府支付，駐武漢辦會安排交通工具接載港人前往機場。當局盡量安排孕婦、有嚴重病患或需參加文憑試的考生等情况緊急者乘首批專機。發言人稱，未曾聯絡港府部門的港人可於周五下午6時前致電1868熱線或電郵1868@immd.gov.hk登記，而早前已聯絡入境處或駐武漢辦的港人則毋須再登記，入境處會以短訊或電話聯絡確認。
滯留者：入境處仔細查詢 看到希望
李女士上月中與兒子到武漢探望移居當地的父母，封城後4人一同滯留武漢逾月，其父需服用糖尿病等藥物，當地醫院因疫情未能補藥，其父減藥致病情惡化，一家人期望盡早返港。李女士稱昨日收到入境處職員電話，對方向她核對個人資料，詢問家人健康狀况，包括有否發燒、咳嗽等，更細心問到其父需否輪椅、手杖，但沒交代何時接走她們，只着她耐心等待並留意電話，及後叫她再留一手機號碼以防萬一。她形容入境處職員態度良好，一家人「看到了希望」。
民建聯：已聯絡當地車隊協助
據了解，政府期望下周初安排專機到武漢天河國際機場，以每日一至兩架專機撤走當地港人，具體航班數仍需視乎登記港人數字再調整。
民建聯昨與政制事務局長聶德權會面，該黨立法會議員陳恆鑌表示，現時武漢市內交通幾近停頓，他已聯絡當地車隊，對方願意協助接載港人，陳透露駐武漢辦及湖北省政府已向該車隊負責人聯絡。民主黨立法會議員涂謹申則表示，接獲港人孕婦憂慮自己腹大便便被判定為不適宜上機，建議港府派醫護到武漢為孕婦作健康檢查及提供協助。