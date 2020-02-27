港大：芝麻大小口水鼻涕 含10萬粒病毒

何栢良：少到幾粒病毒都可中招

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，首23名患者入院第一日的病毒量最高，其後至第14日甚至21日亦不低，他說每毫升有一億個病毒，即一粒芝麻大小的唾液或鼻涕有10萬粒病毒，十分之一大小亦有1萬粒病毒，人體對新病毒沒抗體，「少到幾粒都可以中招」。

本港2003年爆發SARS期間，曾用康復者血漿治療病人。被問到醫管局會否使用血漿治療新型冠狀病毒患者，病人安全及風險管理總行政經理何婉霞表示，當年抽取感染SARS後康復的醫護血漿治療患者，此療程需大量康復者；另要康復者本身年輕及健康，以免抽取血漿期間不適。

袁國勇向本報表示，現時會盡量用干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林作混合治療，未見明顯副作用，此舉似乎有效，好過用單一藥物治療。他稱會為確診者驗抗體，但如混合藥物治療有成效，可能未必會用血漿治療。

此外，醫管局推出檢測深喉唾液樣本逾一周，何婉霞表示當局正整理及分析數據，考慮需否進一步調節計劃。因應韓國疫情，紅十字會輸血服務中心昨公布，曾到訪韓國的人須在離開當地後暫緩捐血28天。

（武漢肺炎）