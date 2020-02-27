醫局發信罷工醫護指缺勤 或扣薪

本報獲得多個聯網罷工醫護接收的電郵，包括醫管局員工陣線主席余慧明。電郵提及當事人曾於2月3日至7日期間缺勤，人力資源部將會跟進，當醫管局了解缺勤原因後，會考慮下一步跟進。電郵又稱，雖然醫管局繼續支薪，但不代表局方就其「未獲批准的缺勤而放棄追究的權利」，稍後會聯絡員工核實缺勤紀錄。

醫管局病人安全及風險管理總行政經理何婉霞昨在疫情記者會被四度追問上述電郵事宜，她說記者會專注疫情，只預備疫情資料，醫管局會按公平、公正原則處理，對電郵事件沒補充。醫管局發言人在記者會後發稿，表示不同意員工在工作時間罷工，多次公開呼籲重返崗位，昨向缺勤員工個別發信或電郵，人力資源部稍後會與員工核實缺勤情况及了解原因，並考慮下一步跟進。

員工陣線：諮詢法律意見再決定行動

陣線昨電郵醫管局回應，重申罷工非缺勤，早前已呈交罷工時每日簽到的會員名單，保障會員根據《基本法》履行罷工權利。被問是否認為當局秋後算帳，余慧明稱會諮詢法律意見再決定行動。

公共醫療醫生協會主席馬仲儀批評醫管局舉動不智，憂背後有全盤的清算計劃，不論有否罷工的醫護都非常憤怒。她又稱，人力資源主管彭飛舟去年11月發信表示，若有員工違法被捕會「嚴肅跟進」，她認為同事表達空間愈來愈窄，即使財政預算案撥款留人，亦無助提升士氣。

（武漢肺炎）