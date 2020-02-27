確診馬主家傭中招 福臨門停業萬豪部分關

共21密切接觸者

據衛生防護中心前晚公布的確診者曾到訪大廈名單，除了其住處及求醫的養和醫院，周巧兒曾到10處地方，當中灣仔福臨門、灣仔恆威商業大廈的畫室、文武廟、南丫島天虹海鮮酒家等涉事舖位已關閉；萬豪酒店及馬會跑馬地會所部分地方暫停開放。中心昨稱她另到過其他兩個地方。

周巧兒擁有馬匹「富萬家」，上月開畫展簡介中稱她是嶺南派第四代傳人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，周曾參與在家舉行的婚禮，包括簽字及斟茶，並去飲茶，參與者約10至20人。

她曾到訪的灣仔恆威商業大廈，8及9樓設畫室，昨日沒營業，大廈保安員稱兩間畫室屬同一業主，清潔人員前日已來消毒。萬豪酒店回覆，暫停營運有關區域消毒，亦已安排曾與周巧兒接觸的員工暫停上班，並加密消毒公共空間等。位於告士打道310號的柏寧酒店澄清，確診者無進入顧客住宿樓層等，只曾到一樓商場。

灣仔福臨門昨停業，發聲明稱將停業至3月3日。南丫島天虹海鮮酒家負責人陳小姐稱，患者周日與4人在私人房間用餐，兩名曾接待患者的職員已在家隔離，該店昨起停業14天。

香港遊艇會表示，確診者周日中午約1時與友人前來即往吉列島碼頭，登上接駁舢舨到避風塘登船出海，傍晚約6時回程，各人無進入遊艇會，他們曾乘搭的接駁舢舨昨起停用14天。

（武漢肺炎）