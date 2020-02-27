公主號16歲少年 最年輕確診 一家六口五染疫　21歲姊同日確診 父母外祖在日留醫

明報記者

衛生防護中心昨公布6宗新確診，3宗涉「福慧精舍」，兩宗涉鑽石公主號，另一人是瑞士花園確診者的家傭（見另稿）。涉佛堂的確診中，與丈夫兒子居健威花園的49歲家庭主婦，每朝6至8時到佛堂義務清潔，本月18日病發。

福慧精舍兩患者 家人無到過佛堂中招

同時，昨增兩名無到過佛堂的確診者家人確診，當中居美輪大廈住所的80歲男子，因病經常留家，其76歲、曾到佛堂的確診妻子於本月25日病發，同住女兒亦有病徵；另一名居紅山半島的26歲男子，亦沒去佛堂，較他早病發的母親則曾到佛堂。

福慧精舍分別設於美輪大廈1樓及13樓，衛生防護中心稱所有確診者都去過1樓疫點，但不是人人去過13樓，而13樓環境樣本測試呈陰性，該中心已就佛堂爆發聯絡202人，當中32人要檢疫。

區志光曾國衞與姊弟同班包機返港

至於兩宗涉鑽石公主號的個案經香港大學化驗初步確診，並非二人因有病徵送院檢測。二人為姊弟，於1月25至2月22日逗留該郵輪，21歲姊於本月12日發燒；16歲弟則於本月17日起間歇流鼻水。二人父母及外祖父於日本確診，正在當地治療，而妹妹沒病徵，正於駿洋邨檢疫。

與確診姊弟同機有3名曾乘郵輪的港人，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，同機者隔開坐，隨行者做足防感染措施，故同機沒密切接觸。保安局副局長區志光及入境處長曾國衞亦同機，他們日前曾引述衛生署醫生意見，稱做足預防便不用隔離。本報昨向保安局及入境處查詢二人狀况，入境處稱處長日前已分享，沒補充；保安局無正面回應，僅稱據衛生署意見，參與撤離行動者毋須隔離。

日本當局在郵輪驗漏23人，保安局昨回覆當中沒香港人。換言之，姊弟在日本測試應呈陰性。中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，患者在日本測試時未病發，病毒量不高，早前發燒及流鼻水未必是染新病毒。對於年輕患者病徵較輕，他說根據SARS及MERS的經驗，10多歲或以下患者病徵較輕微，相信年輕人免疫系統反應不大，未必引起免疫風暴；而成年人的嚴重程度與接觸病毒量有關。對於與姊弟同機返港者的風險，感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，如每人都保持距離、戴口罩，感染風險應不高。

九巴車長曾遊韓 咳嗽送瑪嘉烈

另外，據了解，一名近日曾遊韓國的九巴車長昨不適及咳嗽，向九巴荔枝角廠醫療中心求醫，其後送往瑪嘉烈醫院，尚待化驗結果。九巴發言人表示正跟進。

（武漢肺炎）

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