【Emily】民記初選名單 阿舜唔使爭

【明報專訊】民建聯已經為9月立法會選舉開始黨內初選，噚晚喺中委會會議公布初選名單。民建聯主席李慧琼早前話，民記會繼續力爭「超級區議會（超區）」出兩隊，佢自己有報名參加初選，而另一名喺區選中「倖存」嘅觀塘區議員顏汶羽亦有報名，如無意外兩人會自動出線，但最終仍要同其他建制派協調。至於九龍西方面，就得現任立法會議員鄭泳舜一個人報名，另一議員蔣麗芸如早前所言無報名參加初選。
新界東同新界西都競爭激烈，新東除咗現任議員陳克勤同葛珮帆報名參加初選外，仲加入去年失去區議會議席嘅區議員（一）立法會議員劉國勳混戰。新西方面，梁志祥同陳恒鑌爭取連任，失去明年「超區」入場券嘅周浩鼎亦轉循新界西出戰，前屯門區議員葉文斌亦有報名。不過，民建聯黨內似乎對兩名現任議員睇高一線，因為新界西嘅鄉事網絡唔係咁易打開。
新東新西競爭大
港島最多人參選，包括爭取連任嘅張國鈞、民建聯副主席陳學鋒，同埋4個曾經參加區選嘅新人劉天正、蕭煒忠、譚晉杰、張偉楠，黨內料港島維持出一隊下張國鈞會勝出初選，其他人只係「戥腳」。九龍東有3人參選，包括現任議員柯創盛，以及加入戰團嘅觀塘區議會前副主席洪錦鉉和黃大仙區議會前副主席黎榮浩。
民建聯3月下旬會舉行5區諮詢會，畀候選人提出政綱及辯論；下次中委會先會決定該黨喺5區直選和超區派幾多隊出戰。