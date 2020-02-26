【Emily】民記初選名單 阿舜唔使爭

新界東同新界西都競爭激烈，新東除咗現任議員陳克勤同葛珮帆報名參加初選外，仲加入去年失去區議會議席嘅區議員（一）立法會議員劉國勳混戰。新西方面，梁志祥同陳恒鑌爭取連任，失去明年「超區」入場券嘅周浩鼎亦轉循新界西出戰，前屯門區議員葉文斌亦有報名。不過，民建聯黨內似乎對兩名現任議員睇高一線，因為新界西嘅鄉事網絡唔係咁易打開。

新東新西競爭大

港島最多人參選，包括爭取連任嘅張國鈞、民建聯副主席陳學鋒，同埋4個曾經參加區選嘅新人劉天正、蕭煒忠、譚晉杰、張偉楠，黨內料港島維持出一隊下張國鈞會勝出初選，其他人只係「戥腳」。九龍東有3人參選，包括現任議員柯創盛，以及加入戰團嘅觀塘區議會前副主席洪錦鉉和黃大仙區議會前副主席黎榮浩。

民建聯3月下旬會舉行5區諮詢會，畀候選人提出政綱及辯論；下次中委會先會決定該黨喺5區直選和超區派幾多隊出戰。