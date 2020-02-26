近月幾零收入 大狀促法援盡早「找數」

評定訟費亦受影響

擅長民事訴訟的大律師黃宇逸解釋，刑事案件一般在開審前，法援署已商量好訟費金額，但民事案件多在審訊完結後計算金額，故需要較長時間評定訟費。

大律師蘇俊文表示，從法援署取回訟費過程需時，難以評論是否因疫情致法庭停擺而拖慢「找數」。但他鼓勵法援署盡早支付以往案件訟費，尤其專做刑事案件的大狀近月不能上庭等同「零收入」，若可盡早「找數」，可解決燃眉之急，「始終都要交租」。

另外，評定訟費亦受影響，例如兩人涉及去年8月觀塘區暴動案，於本月獲撤控並獲批訟費。大律師郭憬憲指出，這些案件的訟費申請需由聆案官評定，不屬緊急案件，在近月因疫情影響已暫停提供服務，或需暫緩評定訟費。

法援署：交單無受疫情影響

法援署回應，署方自本月3日開始為市民提供基本必須和有限度的民事和刑事法援申請及訴訟服務，其間亦無停止辦公，大律師和律師仍可按慣常程序及方式提交訟費單，並無受是次疫情影響。律政司表示，收悉大律師公會的信，現時正在處理。