網傳童黨欺凌片 警拘17歲少女

屯門反黑組料兩人在逃

稱不涉毒品黑社會

屯門警區反黑組第一隊主管盛尉仁稱，警方留意到相關片段後鎖定一名女子，昨晚8時許在屯門拘捕該名17歲無業女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。初步調查顯示，案件年初於屯門區內某屋邨停車場天台發生，涉及感情糾紛，但不涉及毒品，涉案者與受害人均無黑社會背景。

他稱，受害人事後並無就醫，警方昨日主動接觸15歲受害者，會再為她安排檢驗，初步顯示她並無受重傷。警方相信仍有兩人在逃，不排除更多人被捕。據了解，被捕女子為綽號「牛丸」的施襲少女，警方亦會調查在旁圍觀者。

片長4分鐘 少女遭掌摑腳踢

有人稱「帶我啲人吸毒」

昨凌晨網上流傳一段約4分鐘長片段，一名金髮少女遭另一黑衣長髮少女連踢3腳，另一紅衣少女接連掌摑金髮少女，其間拍片男子不斷叫喊：「燈光組打燈打燈，喂『牛丸』展示你嘅英姿。」長髮少女拉扯金髮少女頭髮至倒地，與紅衣少女接連對她大力掌摑，多人圍觀歡呼。

片段中，金髮少女被要求就「搞人哋條仔」及「帶我啲人吸毒」道歉，她道歉後續遭拳打腳踢，再被強逼回答郵票（LSD）「好唔好食」。金髮少女遭掌摑及拳打腳踢數十次後，遭施襲少女扯起裙底，拍片男續大呼：「有現場福利」，召喚圍觀者上前觀看及拍攝其私處。