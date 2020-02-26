港台回覆顧委會：有理性者不視《頭條》嚴肅新聞

頭條新聞本月14日播出名為「驚方訊息」環節，警方翌日發公開信批評當中內容漠視警方工作，顛倒是非，並批評節目多次隱喻警方積存抗疫裝備與事實不符。其後顧委會去信港台關注頭條新聞有內容或不符《香港電台約章》準確持平的要求，要求解釋。

本報昨日取得港台回信，發信日期是昨日（25日），信中稱港台欣賞所有政府部門（包括警隊）在抗疫的付出，但稱頭條新聞自1989年啟播以來一直被公眾視為非新聞類作品（a non-news genre），認為任何理性的人都不太可能視之為嚴肅新聞。信中補充，稱港台一直以來提供各類型節目履行《港台約章》中公共目的及使命或編輯方針，包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析。

陳建強：不滿遺憾 盡快開會跟進

顧委會主席陳建強接受本報查詢時稱確認收到港台回信，他稱顧委會不滿港台只在信中稱有履行準確持平的編輯方針，「但沒有清楚解釋如何做到」，又質疑回信由助理廣播處長區麗雅代行，而非處長梁家榮親自解釋，對回應態度和內容「不滿和遺憾」，顧委會會盡快開會商討跟進。