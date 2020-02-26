專欄：香港打前鋒 台灣當後衛／文：章濤

西方質疑港數據流通自由

此事看似微小，但對香港發展造成極大障礙，只因西方政府和企業已經質疑香港的數據流通自由，往後處理只會愈見謹慎；相比之下，台灣卻可能因此迎來更大的發展機會。

長久以來，台灣是港人歡迎的旅遊、定居或投資目的地，自去年反送中運動開始，至近日的疫情控制，台灣政府的應對更令不少香港人讚賞，加上台灣人一向予人服務殷勤的感覺，成功吸引不少科技公司。

目前，台灣人力成本約為香港的一半至三分二，若將租金及其他經營成本考慮在內，吸引力更大，而除成本外，台灣人的穩定、忠誠和富責任感，亦令企業家心動。但面對國際市場，講效率、拼業績的香港人畢竟仍有較大優勢，加上國際視野、英文能力秤先，都顯示出兩地人手的不同。然而，正是這種不同開啟了合作的機遇：只要將香港人在銷售方面的狼性與台灣人的穩定性互補，以「香港打前鋒、台灣當後衛」的形式攜手合作，締造雙贏。

香港經濟局勢會在疫情減卻後有變，港資企業或會減少投入內地而轉向台灣，假如香港與台灣分工，前鋒後衛各司其職，誰說沒有攻佔國際市場的可能？

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]