建制泛民跨黨促派1萬

早前，評級機構穆迪降低香港長期信貸評級，原因之一是認為港府管治能力遜預期。民主黨主席胡志偉說，陳茂波以擔心評級為由而不派錢是站不住腳，因香港有大量儲備都被降級。他說，派1萬元合理且是跨黨派共識，若派不足則要視乎預算案整體決定是否支持，希望能雨露均霑。

鍾國斌：現金或消費券也可

自由黨早前曾倡派消費券，黨魁鍾國斌稱現金或消費券也可，他預期派6000至8000元。他亦說國際評級機構將香港降級是因為管治問題，因擔心降級不派錢是不合理。民建聯周浩鼎說，應對疫情而出現財赤屬特殊情况，政府不應拘泥赤字。至於派不足1萬會否支持預算案，他稱未有細節，黨團需待公布後再商討。

財委會上周開特別會議審議300億元防疫抗疫基金，投票前楊岳橋提臨時動議，要求政府向年滿18歲市民派1萬元，但民建聯投反對票。民建聯立法會議員連日解釋，他們很早已提出全民派1萬，反對相關臨時動議只是不想讓泛民「拉布」。

（2020/21 財政預算案）