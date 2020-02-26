林鄭支持度9％ 首跌至個位數

自稱抗疫應變快 六成受訪者予0分

林太文章總結過去個多月政府抗疫。她說，考慮到香港與內地地理和人流密切聯繫以及城市密度，現時本港確診宗數比日韓少，情况得來不易，並稱本港無廣泛社區感染。林太文章最後感謝醫護、醫學專家顧問團等人，又讚賞各界配合政府抗疫。

民研本月中隨機以電話訪問1008名香港居民。數據顯示，特首林鄭月娥最新評分為18.2分，當中六成受訪者予特首0分，再見上任以來新低，亦比歷屆特首評分低。林鄭支持率與特區政府滿意率首次跌至9%，比本月初分別下跌4個及6個百分點。

至於社會狀况滿意率，受訪市民對政治滿意率為3%，介乎「幾不滿」和「好不滿」之間；經濟和民生狀况滿意率為9%，接近「幾不滿」狀態，滿意淨值則分別為負64和負69，分別見2003年和1992年以來新低。另外，受訪市民對香港前途和一國兩制的信心淨值分別為負44和負41，比本月初分別下跌32及13個百分點。

（2020/21 財政預算案）