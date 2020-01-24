預算案赤字料歷年最高 學者反對派錢 財赤料700億 專家：短期逾GDP 3%無大礙

明報記者

陳茂波今日將於立會宣讀預算案，需時約兩小時，外界期望全民派錢1萬。陳茂波1月初曾表示，派錢將出現1000億財赤。2018年度香港GDP為28,428億元，政府統計處月初指2019年全年GDP較去年跌1.2%。若赤字不應超過GDP的3%，以2019年GDP計算，赤字不超750億；倘出現千億赤字，則佔2019年GDP 3.9%。香港暫時最大赤字為2001/02年度的633億元。

學者：不會結構性財赤 籲派消費券

至於2019/20年度，陳茂波原預計會錄得168億綜合盈餘，但環球經濟轉差、爆發反修例運動，加上疫情來襲，特許公認會計師公會香港分會預期本財政年度將錄得660億元赤字，但政府財政儲備達1.1萬億，仍有條件推出措施助企業及市民渡過難關，例如派錢等，故預計下年度赤字或擴大至700億元。

中大經濟學系副教授莊太量表示，毋須因赤字超出GDP 3%就過分害怕，認為不應與歐盟比較。即使本年度赤字，香港亦不會面臨結構性財赤。他認為資源緊絀下用錢應有針對性，如有時效性的消費券，不贊成全民派錢。若向18歲或以上市民每人派一萬，已達650億元，達SARS前後財赤金額。

麥萃才：派錢難紓困 難買防疫物資

浸大財務及決策系副教授麥萃才稱，香港經濟轉差，政府收入減，近期推出的4輪紓困措施、300億防疫抗疫基金，加上延遲交稅，赤字肯定達數百億。他認為不應人人派錢，因有錢亦未必買到防疫物資，有人可能用作儲蓄，無助刺激經濟。他說，赤字預算不能超過GDP 3%只是慣例，《基本法》第107條指預算要避免赤字，並與本地生產總值的增長率「相適應」，何謂相適應有彈性，他認為將赤字控制到GDP 3%內，較易向評級機構解畫。

（2020/21 財政預算案）