「情報通境外」 桂民海再囚10年 瑞典召華使促放人 外交部：堅決反對干預內政

寧波法院公布稱，前日公開宣判、認定桂民海犯「為境外非法提供情報罪」，判囚10年、剝奪政治權利5年，「桂敏（民）海表示認罪服判不上訴」。寧波法院強調司法機關「充分保障了桂敏（民）海依法享有的各項訴訟權利。部分社會群眾旁聽了宣判」。

路透社報道，瑞典外相林德（Ann Linde）接受電台訪問時稱，一直希望桂民海可獲釋與女兒及家人重聚，「我們仍堅持此立場」，並稱要求立即接觸桂民海以提供領事支援。瑞典外交部新聞官Diana Qudhaib回應本報查詢稱正尋求案件資訊，並稱瑞典駐華大使館全力專注此事，亦希望可派瑞典醫生接觸桂民海，會繼續致力令他獲釋。

外交部：領事探望因疫暫停

中國外交部發言人趙立堅稱，中國司法機關嚴格依法辦案「充分保障桂敏（民）海的各項合法權益」，堅決反對任何國家、組織或任何人，以任何形式干涉中國內政及司法主權。他說桂民海1996年加入瑞典籍、2018年主動申請恢復中國國籍，「中國依法只承認其為中國公民」。

對於瑞典要求派領事接觸桂民海，趙立堅稱領事探望因新型冠狀病毒疫情爆發而暫緩，將於疫情緩和後恢復安排。

劉銳紹：展示外國愈硬 「較你更硬」

時事評論員劉銳紹稱，中瑞兩地貿易甚少，關係相對次要；縱桂民海並無抗衡中共，但中共認為其家人、瑞典及外國政府持續「與中國作對」，故刻意重罰桂民海，「顯示你們（外國）愈硬，會較你更硬」。

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉斥控罪完全沒有根據，桂民海顯然是被私下受審定罪、失去公平審訊機會，除非中國就控罪提供具體、可信證據，否則必須立即無條件釋放他。

支聯會主席李卓人稱，桂民海的罪名含糊 ，是冤獄，中共有意發放信息，顯示將繼續行強硬路線及遏制人權，「哪管你國際有多少人聲援，最後都要重罰」。

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