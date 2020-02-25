著作百本 屢獲選學生最愛 伴學生成長 作家君比病逝

「叛逆」系列連載逾10年

君比原名馮忻忻，在美國俄勒崗大學藝術系畢業，畢業後於中學任教英語、美術與宗教科多年。她1989年開始寫作，個人著作逾100本，作品曾登上「中學生好書龍虎榜」，2007至2013年更連續7年當選香港教育城「我最喜愛的作家」，又於「書叢榜十本好書」選舉中兩度獲選為「小學生最喜愛的作家」。她的著名小說系列有《叛逆歲月》、《叛逆青春》等，其中為人熟悉的《叛逆歲月》系列故事長達25集，連載逾10年。

君比的作品多描寫青少年成長故事，不少為真人真事改篇，深受學生及家長歡迎，為學校圖書館常見讀物。

君比2015年接受《明報》訪問稱，她從學生身上得到靈感，寫下一系列的成長小說；為了找到更多題材，她走訪不同的青年宿舍，與不同人交談，有年輕人看了她的書迷途知返，她到學校講講座時，不少教師都是她的書迷。

君比是兩子之母，經常推廣親子共讀，她曾於訪問中表示，要讓孩子愛書，家長先要以身作則，「如果你自己也不喜歡書，又怎可能讓孩子喜歡閱讀呢？」她認為家長不宜太功利地去看親子共讀時間，例如不要每次說完故事後便問孩子這次認了多少字。