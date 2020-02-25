港產防疫機械人 自動攔截發燒者 每秒移動1米 人群中游走測體溫

明報記者 高卓怡

1月23日，武漢因肺炎疫情宣布「封城」，香港氣氛也緊張起來。路邦科技創辦人兼技術總監麥騫譽（Mark）說，「封城」當日是農曆年廿九，其拍檔、公司另一創辦人潘嘉陽來電，劈頭便說公事：研發防疫機械人——既要實時測溫、記錄發燒者行蹤，亦能行走自如。如是者，公司其中10人以每日20小時、共15日密集式埋首研發。

上月底起 10人埋首300小時研發

對2003年SARS猶有餘悸，潘嘉陽說希望於是次抗疫戰出力，而防疫關鍵是掌握「時、地、人」，「確診者曾發燒，何時去過何地？有哪些緊密接觸者？」他認為政府當局防疫措施「死板」，如醫院等仍以人手測體溫，機場及各口岸的紅外線測溫裝置亦要人手監控，容易「走漏眼」，「以現今科技，一些簡單操作是否可交由機械人做？」

拍攝周邊接觸者 方便追蹤

路邦科技研發的防疫機械人，針對以上「痛點」着手。麥騫譽說，以醫院為例，機械人能按指定人群聚集的路線巡邏，其頂部設有可360度旋轉的鏡頭，可隨時監察醫護體溫有否異常，「保障到其他前線人員」。機械人除了向發燒者發出警告外，亦會將發燒者附近3米的「緊密接觸者」拍照作紀錄，方便追蹤，照片清晰度可調校高低，以符合私隱法規。

不想發「國難財」 若急用願捐贈

潘嘉陽說，上述防疫機械人取名「PEP3000」，「象徵10名人才、每人300小時，即3000小時的心血」。耗費這麼多人力物力，如何定價？潘回應時形容疫症當前，不想發「國難財」，「要有利潤起碼要賣六位數……但我們希望能減價就減」，更稱「如有醫院等無人手要急用，要（我們）捐贈應急也可」。

就會否採購機械人協助防疫，衛生署發言人回覆稱，署方一直有留意最新科技發展，會定期檢視和適時採用，以提升效率。