翻船怒海殉職 26歲關員葬浩園 同袍送行 特首高官致祭

昨日早上9時半，關長鄧以海、副關長何珮珊、4名助理關長等海關高層分別乘兩部私家車到場。特首林鄭月娥、政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、警務處長鄧炳強等陸續乘座駕到場，駐港解放軍部隊亦派代表到場。儀式上午約10時半舉行，身穿白色制服的海關人員手持區旗到靈前，家屬及同袍排隊鞠躬致祭及送花圈。

駐港解放軍部隊亦派代表

至近11時，仵工將蓋有區旗的棺木抬上靈車，胞弟手持黃焯梆遺照登上靈車，海關關長鄧以海及約20名海關人員向靈車列隊致敬，一眾政府高層亦列隊送別，儀仗隊於殯儀館外列隊奏哀樂，靈車由16名關員護送，緩緩駛離殯儀館。

靈車其後到達黃生前駐守的昂船洲政府船塢H座海關船隊基地，同袍獻花作最後敬禮。靈車圍繞基地一圈，海關船舶響號致哀，代表黃焯梆任務完成。

靈車於12時許抵達浩園，已有約30名親友守候，有人持白花向黃焯梆作最後致意。隨後逾百名身穿藍色「蛤皮」、頭戴貝雷帽的海關關員列隊致意，全部神情肅穆、氣氛寂靜。

指揮官一聲令下，全體關員立正敬禮，黃焯梆靈柩由生前同袍扶靈進入浩園，儀仗隊將區旗摺好。其後眾人低頭默哀兩分鐘，之後靈柩除除降下，海關關長鄧以海將區旗交予死者家人，眾人陸續獻花，再做法事。