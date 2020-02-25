深水埗的士撞示威者 許智峯檢控司機危駕

本報向警方查詢調查案件進度，警方稱由於案件已進入司法程序，故不作評論。

許智峯昨表示，擬私人檢控的士司機鄭國泉在案發當日「危險駕駛」，昨日前往法院入稟，他批評警方對於「政治正確」的人不作調查或起訴，處理案件不公，他冀藉私人檢控，對蓄意針對示威者的「愛國愛港」者以儆效尤，但目前難評論勝算。他暫將3人列為控方證人，包括一名高級督察，他稱該名高級督察在另一宗案件中認出本案被告。

許智峯檢控的案情指稱，案發10月6日下午，逾百名示威者於長沙灣道及欽州街交界聚集，被告當時駕駛的士，高速駛向在欽州街聚集的示威者，停車後的士被示威者包圍，其後被告突加速並轉左，歷時數秒，有走避不及途人被撞倒。根據《道路交通條例》，任何人若在道路上危險駕駛，最高可判監3年；若危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，可判監7年。

許：律政司終止檢控會上訴

許形容，本案是市民最感氣憤的案件之一，他獲逾30名市民提供證據，但亦稱私人檢控因無執法權，蒐證有困難。此外，私人檢控期間，律政司可隨時介入案件，更可終止檢控，許智峯明言，若律政司作此決定，他會上訴。

楊浩然：

檢控屬民主社會最後防線

本身為律師的民主黨楊浩然表示，警方至今仍未正式檢控鄭國泉，形容私人檢控為民主社會的「最後防線」。

許智峯另表示，現正處理5宗私人檢控案件，除本案外，亦已民事要求警方披露催淚彈化學成分，及向西灣河開槍警提私人檢控。他稱訟費將由眾籌款項支付，透露現時共有逾8000名市民參與眾籌、籌得約340萬元。

（反修例風暴）