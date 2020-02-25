fb帖文被指針對警 孔聖堂副校停職 警方教局曾聯絡 校長稱暫信無心之失

藏頭句「黑警死全家」

校董會聲明與校無關

何栢欣上周六（22日）在其facebook帳戶發表有關警員確診新型冠狀病毒肺炎的帖文，文中呼籲大家不要對警員染疫落井下石，稱「警察都係打份工，死咗又幫到件事幾多呀？全部人齊心抗疫先有用」等等，但每句句首串起來是「黑警死全家，一個都不能少」。

孔聖堂中學校董會昨凌晨發聲明，表示何栢欣以個人名義發文，事前沒知會校方或尋求許可，屬其個人行為，與學校無關。聲明又稱，學校及校董會堅守政治不進校門原則，反對暴力及違法行為，何栢欣昨起停職至調查完成。

孔聖堂中學校長楊永漢昨向本報表示，朋友告知他帖文一事，他昨向何栢欣了解，何解釋帖文由左至右看是普通文章，及後從友人口中得知帖文句首串連起來有其他意思，所以上周日（23日）刪帖。楊永漢說，帖文發布時間不足24小時，暫相信何栢欣是無心之失。

楊永漢又說，何栢欣緊張事件，擔心影響學校，為免調查影響何的教學工作，校方暫時將他停職，其間繼續支薪。楊永漢說，警方曾通知他有教師發表相關帖文，他回覆表示會調查。他又稱教育局亦曾就事件聯絡他，局方稱會先讓學校完成調查，暫不介入。

教協：帖文非原創 轉貼未留意

教協表示，據了解何栢欣涉事帖文並非其原創，他轉貼時只贊同字面表達的意思，沒留意當中另有含意。教協促請校方查明事件，並以公平、公正和符合程序公義的原則處理事件。教協會視乎教師需要，提供協助和法律支援。

梁振英批教局懲處不力 促校方開除

全國政協副主席、前特首梁振英昨就事件致函孔聖堂中學校董會，稱若讓何栢欣繼續任職，會鼓勵仇恨、詛咒及謊言，促請校董會開除其所有職務。他又在facebook發文，稱事件「狠狠的打了教育局長一個耳光」，說明當局過去懲處犯事教師不力。

明報記者

（反修例風暴）

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