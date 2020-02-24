港三輪電動車進軍國際 印度合資廠將年產6000部

由2017年底起，東莞代工廠開始投產，小量出口至秘魯和埃及等發展中國家。之後公司花兩年時間，和印度公司ETO Motors達成合資及技術轉移協議，在當地成立合資廠KETO Motors Factory Pty Limited，組裝eSpark3及生產大部分零件。

現時KETO聘用約100名工人。首批50部eSpark3，已全部交貨，買家為印方股東ETO。ETO計劃成立車隊，和一個網約車平台合作，在印度提供載客服務，首個推出服務的城市是班加羅爾。

車頂加太陽能板 埃及酒店採用

在3月底前，合資廠會再向ETO 付運200部eSpark3。隨後一年再生產6000部三輪電動車，主要是賣給ETO及其他印度車隊，估計當中約六成為載客型，四成為貨運型。現時eSpark3類似「篤篤」，稍後會有裝上車門和空調的升級版；貨運型，最多可運送500公斤貨物。

去年，埃及是其最大市場。El Gouna等旅遊區的多家酒店都有購入eSpark3接送住客，全部在車頂加裝太陽能光伏板，以節省部分停車充電時間和電費。以去年來說，當地每部eSpark3每日行駛約200公里，每年行駛約7萬公里。

除了印度、埃及、秘魯，該公司近月亦開始小量出口至泰國及尼日利亞，稍後會出口至巴基斯坦和南非。此外，亦有交給瑞典和荷蘭的公司試用。Grayson相信，有很多發展中國家都是具潛力市場，包括孟加拉、印尼、越南、柬埔寨等。

他表示，若能找到地方，也希望在香港設立一間組裝廠，利用香港高效率貨運網絡，出口至某些市場。他估計只需要約8000方呎，就能夠設立一條小型組裝線，每小時組裝出3部電動三輪車。