港研三輪電動車 以「超跑」為藍本

明報記者 薛偉傑 攝影 林靄怡

Dodo Motor董事林肇學表示，他和兄長一向經營注塑機和塑膠原料業務，自小對汽車很有興趣，但在燃油車市場，新公司很難和老牌車廠競爭。直至電動車興起，改變了起跑線，老牌車廠優勢大減；電動摩打可向第三方採購，令開設車廠的門檻降低，他們在2010年底成立Dodo Motor，將公司定位為專門研發高性能電動跑車，顧客以汽車發燒友及收藏家為主。首款產品DDM-T1是一款三個車輪的兩座位電動跑車。

選擇三輪設計 避歐盟嚴厲規管

林肇學表示，歐洲規管三輪汽車法例和規管摩托車相似，比四輪汽車簡單和寬鬆。公司第一款產品為求穩陣，所以選擇了三輪設計，但亦會盡量做足四輪汽車的測試，包括撞擊測試等，即使規管三輪汽車的法例並無上述要求。雖然是三輪汽車，但DDM-T1走高檔路線，車身主要以特種鋁合金、碳纖維、玻璃纖維及芳綸製造，淨重1400公斤。配備40kWh的鋰電池，續航力250至280公里。

靜止至時速100公里不用3.5秒

DDM-T1採用有助加速的分軸式驅動系統，前後軸各有一個電動摩打和波箱，最多輸出400匹馬力，時速最高260公里。由靜止加速至時速100公里，不用3.5秒。由靜止加速至時速200公里，不用12秒。此外，配備超級跑車的設計，電腦會根據車速自動調整定風翼高度和角度，在時速250公里時，氣流通過定風翼產生300至400公斤向下壓力，令車身保持貼地。

現時該公司在香港共有16名員工，包括7名工程師和5名設計師。其中一名設計師譚家麟曾在大眾汽車及寶馬內地分公司工作。公司亦有德國汽車設備供應商Bosch協助，並外聘一名瑞士汽車設計師擔任設計顧問，以及找到一名熟悉汽車設計的德國人為公司股東兼顧問。零件方面，同時採用德國、美國、日本及中國內地產品。

DDM-T1首部原型車已在香港組裝車架、電動摩打、電池、充電器、車輪、軚盤等，3月底將運到蘇州，在Bosch主導下完成其他組裝及調試工作，6月在內地試車場試駕。

已累積投資逾8000萬

截至目前，公司累積投資超過8000萬元。在正式投產前，需要再造幾部原型車和幾部功能樣車，供駕駛測試和撞擊測試；另需要製作兩個全尺寸的風洞模型，借用內地大學風洞做風阻測試，以驗證現時用電腦模擬來設計的氣動力外形是否準確。之後要製造10多部預量產型，檢視生產是否暢順、用於宣傳及顧客試車等。公司計劃先在德國設立組裝廠，以歐洲為主要市場；亦希望在香港設立一間3萬方呎組裝廠，以應付日本、香港及東南亞訂單。

預計每部零售價約71萬起

若要完成所有測試及量產首批產品，要再投資3億至4億港元。若集資順利，DDM-T1可在明年底投產，並期望可參加賽車。不計算補貼政策，每部零售價約8.5萬至9萬歐元（約71.4萬至75.6萬港元）。

「我們是用蔗渣般投資額，造出燒鵝般味道。若是內地汽車廠，研發一款電動車動輒10億元人民幣以上。」林肇學認為，以DDM-T1特點來說，不論汽車發燒友是否購買，至少會有興趣一看。他估計最初每年只會生產1000多部，由於售價不低，每年營業額應不是小數目。

◆港產電動三輪「超跑」（見圖）