市建局未來5年推兩首置樓花 涉1400伙

煥然懿居2萬申請 超額46倍

市建局去年初以市價六二折推售首個首置項目、位於馬頭圍的「煥然懿居」，發售其中450伙，售價由314萬至661萬元，最終收到逾2.08萬份申請，超額申請逾46.2倍。

懿居貨尾40三房戶研撥首置

韋志成昨在網誌表示，市建局將向政府建議較長遠的首置計劃，並已從未來5年可發售樓花項目中，挑選兩項目共約1400個單位，研究以「首置」房屋發售。他續稱，由於政府已放寬由香港按揭證券保險有限公司提供的最高九成按揭貸款安排，局方正計劃將煥然懿居剩餘的40多個三房單位，同樣以首置形式發售，並會待煥然懿居已出售的450伙完成驗收後，適時推售。

韋志成稱，要長遠和持續地提供首置房屋，需要探索新的發展模式，其中一個可考慮方向是由政府直接向市建局提供土地興建房屋，用作市區更新項目調遷單位，認為可減輕市建局以「7年樓齡」價格收購舊樓，對現金流造成的沉重財務負擔，亦可從重建項目收入撥出額外資源興建首置房屋。

籲港府供地調遷 可減財務負擔

韋志成稱，煥然懿居建築成本每呎4500元，市建局在九龍區收購舊樓的成本平均每呎達1.8萬，認為每呎收購成本足夠在政府土地上興建4呎住宅樓面。