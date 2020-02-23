涉電話滋擾襲擊前女友 督察還押小欖

報稱警隊督察的被告李天洛（35歲，圖），現已停職，暫毋須答辯。4項控罪指他於去年8月29日在長沙灣元州街附近襲擊前女友X、去年9月2日在香港深灣道水警南分區基地一間房間內襲擊女子Y、去年10月31日在X位於長沙灣元州邨的單位外遊蕩及今年2月21日在葵芳興芳路外，抗拒正在執行職務的警員陳梓軒。

曾燒炭自殺 確診抑鬱

據了解，被告與X於2018年1月已分手，但他仍不斷以電話、電郵纏擾X，X於是在去年8月更改電話號碼，但被告仍苦纏，八度到X的住所找她。去年9月被告在一輛汽車內燒炭企圖自殺，被送入葵涌醫院住院4周，被診斷患有抑鬱症，出院後繼續接受精神科門診治療。

八度登門騷擾 女方搬家

去年10月被告又到X的家居外逗留，令X感到擔心，一個月後X舉家遷離元州邨舊居。但今年被告3次到X的辦公室找X，其中一天為今年情人節，即2月14日。被告隨後於2月21日在X的家居附近被捕。至於Y則是被告的友人，兩人非情侶關係。

被告昨出庭時拒絕當值律師服務，堅持以英文向主任裁判官錢禮陳辭，並聲稱他在去年9月後便沒有再接觸X，不知道兩名事主的地址，但遭錢官發現被告曾於10月31日在X的寓所外出現。錢官最終應控方要求，批准案件押後至3月7日再訊，下令被告還押小欖精神病治療中心。

【案件編號：ESCC230/20】