3青年涉半月8劫便利店 最細17歲 以不同刀指嚇店員

8宗便利店劫案發生於2月3日至19日，遇劫便利店分別位於屯門、元朗、天水圍、上水、荃灣及葵涌，劫匪會單獨或聯同一至兩名同黨在清晨犯案。他們犯案時會戴帽及口罩掩藏身分，趁巡邏警員經過之後、顧客離開便利店後入內，用牛肉刀、菜刀、生果刀、鎅刀、槌等武器指嚇店員，並喝令店員不准報警或作聲，以及要求交出收銀機內所有現金。

新界北總區重案組第1隊總督察關駿軒說，部分案件中，店員打開收銀機後，匪徒主動跳進收銀機櫃位掠走現金及香煙，犯案過程約1分鐘，匪徒得手後隨即四散。

警方經調查鎖定數名匪徒身分，前日凌晨突擊搜查多個地址，以涉嫌行劫拘捕3名男子；他們分別是主腦及兩骨幹成員，年齡介乎17至19歲，報稱無業，部分人有黑社會背景，被通宵扣查。行動中警方起回部分贓物，並檢取疑犯犯案時身穿的衣物；不排除有更多人被捕。

分工細 專揀新界偏僻店

新界北總區重案組第1A隊偵緝高級督察曹世樑形容，搶劫者「食髓知味」，由起初每3至4日犯案一次，到後期一晚搶劫兩間便利店。他又指搶劫團伙分工精細，主腦負責統籌及篩選目標店舖，刀手負責行劫，骨幹成員則負責探查及把風；他們往往取易不取難，專門針對地理位置較偏僻的便利店犯案，得手後馬上以最短路線逃離現場，還會更換犯案時所穿衣物。

由上月截至本月20日，新界北總區合共發生了25宗劫案，其中有11宗涉及便利店；而去年1至2月，新界北警區僅發生兩宗劫案，其中並無便利店遇劫。