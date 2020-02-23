房協擬設標價中位數 差太遠扣分

技術評分比重大過價格

曾任房委會居屋小組主席、經歷過2000年公營房屋短樁事件的陳家樂說，近年房協陸續增建公營房屋，為確保建築工程質素，房協設立小組獨立評審標書，除了考慮價格外，亦會更側重考慮技術評分，而技術評分所佔比重更大於價格，「相信是一個有效方法……超低價標書是沒有用，因為可能標書在技術環節上拿不到高分」。

他說房協正考慮引入新方法，設投標價中位數作參考，若有標書的投標價與中位數相差太多，會考慮扣分，甚至取消資格，目前正聽取業界意見，「不希望以往房委會的情况再重現」。他透露除建屋工程的標書外，工程顧問的標書亦考慮採用有關方式評審。

至於正展開第一個「十年醫院發展計劃」的醫管局表示，為了確保中標者擁有足夠技術及資源完成相關工程，醫管局評審工程合約標書時，一般以投標者過去3年在其所有公務工程合約中的表現，以及其投標價作綜合評分，一般得分最高者在通過財務審核後，才會獲批合約。醫管局亦表示，去年只曾為一項基本工程項目招標，由於回標時間是去年4月，並未受去年下半年的社會及經濟環境影響。