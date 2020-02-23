標價指數5年新低 有合約低預算三成批出 工程減掀低價搶標 業界憂質素降低

明報記者 黃俊鋒

政府消息：情况不健康

政府消息稱，留意到部分工程標價較一般市價低，亦見比以往更多承建商加入低價搶標，認為情况並不健康。有公營機構指評審標書時，需要投標者通過財務審核後才可獲批合約（見另稿）。

本港工程界經歷「十大基建」的黃金期後，近年工程量有所回落，工程標價持續向下。反映工務工程造價走勢的建築署「建築工程投標價格指數」，自2016年第3季達到高峰後持續向下，截至去年第3季的最新指數，更跌至自2014年第3季後的5年新低，對比2016年高峰時累計下跌約6%。至於反映興建公屋成本、房委會的「新建工程投標價格指數」，截至去年第2季的最新指數，亦是自2015年第3季後的新低（見圖）。

重建郵政總局 低預算6億

本報翻查立法會工務小組文件，去年第二季批出的13份工程合約中，多份的合約價較預算價為低，其中「重置香港郵政總部」所批出的合約價約10.8億元，較原先預算的16億元低逾三成；九龍幹線——啟德東工程一項，批出合約價約19.7億元，亦較預算24.9億元低兩成。

醫局消息：低市價三成不考慮

政府消息人士稱，留意到近月工務工程的投標價出現較大幅度回落趨勢，部分標價更較一般市價低三成左右，而且較以往有更多承建商加入低價搶標，認為情况並不健康。醫管局消息人士稱，目前有部分公營醫院的重建工程由該局負責，留意到近來有承建商以較低價競投部分工程，「可能市場上沒有太多大工程，有工程都搶住先」。這人又說，醫院重建工程除價格外，更重視工程質素及技術，內部在評審標書時會特別留意「超低價」標書，若較市價低三成或以上不會考慮，以免因價錢過低影響工程質素。

業界為免倒閉 爭資金周轉

利基控股主席單偉彪承認過去一兩年工程界出現低價入標現象，最近情况更見增加，相信有部分承建商因缺乏工程在手，寧以低價入標增加中標機會。

他稱，若投標價格過低，難免出現工程質素參差等問題，其公司不會為奪得合約而壓低標價。

香港建造商會行政總裁謝子華稱，由於工程量不足，目前市場「汰弱留強」，不少承建商為投得工程會減價投標，標價較市價一般低5％至10%，甚至有承建商以低於成本價競投，目的是中標後取得現金周轉，避免公司倒閉，「許多公司為生存及維持核心班底，無奈地以低價搶一些工程回來，而政府工程是以價低者得為原則，因此價錢自然低了」。他說低價投得合約的承建商往往會透過壓縮工人收入、更改設計，甚至拖延工期等不同方法削減成本。

發展局：標價過低會再作評估

發展局回應稱，評審工務工程標書方面，當局會考慮投標者的技術及投標價，投標價一般佔標書總評分60%，若工務部門認為投標價過低，就會再作全面評估，以評估因不合理低價標書所引起的各種風險，包括違約、使用不合格材料及施工不合格等，再決定是否推薦該份標書；而過去4年有關個案均不多於5宗，未見去年有明顯上升趨勢。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676