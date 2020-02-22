催淚彈重災區小學 二噁英山埃未超標

濃度高於中大理大

綠惜地球項目主任劉兆朗表示，其中一間不披露校名、位於警署附近的小學，與警方去年11月中發放大量催淚彈的街道僅距約50呎，校門外試過有催淚彈爆破，綠惜地球去年11月22日按環保署採樣標準，在該校4個位置採集共7個土壤樣本，化驗氰化物（山埃）、二噁英及多氯聯苯等有毒物質濃度水平；負責檢測的化驗所曾為中大及理大化驗受催淚彈影響的泥土樣本。

環團：不代表無問題

化驗結果顯示，該校泥土二噁英含量水平達0.01至0.8毫微克/克，較環保署安全紅線的1毫微克/克水平低，但較中大及理大檢測到的0.004至0.008毫微克高；山埃則少於5毫克/公斤，亦較環保署安全紅線的4900毫克/公斤為低，惟較中大及理大的少於1毫克/公斤高。

劉說，土壤樣本雖沒超出安全標準，但二噁英難自然分解，且可體內積累，不能掉以輕心，已建議該校移除接近催淚彈發放位置的園圃泥土。他強調化驗未超標不代表無問題，促請政府公開催淚彈成分。

（反修例風暴）