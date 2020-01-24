「7．21」7個月 200人聚Yoho Mall

防暴出入口截查 深夜有人堵路

港鐵昨午5時提早關閉元朗站。晚上逾200人在Yoho Mall一期中庭聚集，大叫口號，又展示各種形式文宣。一名男警員前晚確診感染新型冠狀病毒，有黑衣人在Yoho Mall一期中庭開多支香檳「慶祝」，又把香檳灑在地上。

晚上8時許，大批防暴警察突然進駐商場各出入口，並截查市民，但未有進入商場內，市民亦可自由進出商場。擾攘一輪後，仍有數十名市民未有散去，繼續不時叫口號。

至晚上10時前後，Yoho Mall商場廣播稱營業時間結束，聚集人群陸續散去。晚上11時許，有市民在元朗大馬路以膠箱及垃圾等雜物堵路，防暴警到場清理。

銅鑼灣站亦有逾百人靜坐紀念7．21事件，有市民揮動「光復香港」旗幟，並展示「查警暴止警謊」、「最緊要人有事」等標語。

證南邊圍村公所僭建 地署令拆

另外，7．21當晚一批白衣人曾經聚集在南邊圍村，並且進入南邊圍村公所。地政總署昨回覆本報稱，根據紀錄，南邊圍村公所位處新界的舊批不可建屋地段，即俗稱「農地」，元朗地政處未有就有關地段興建構築物發出牌照或短期豁免書，會配合屋宇署的行動。

屋宇署指出，南邊圍村公所超出《建築物條例（新界適用）條例》內所指明的豁免條件，整幢建築物屬首輪取締目標的僭建物。該署已向相關業主發出清拆令，着令其於指定限期內糾正有關違規事項。土地註冊處資料顯示，該幅農地是鄧泉菴祖的祖堂地，屋宇署於2017年已將農地「釘契」，並向業主發出多張清拆令。

（反修例風暴）