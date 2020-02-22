首晤建制社團 盼團結撐林鄭防疫 駱惠寧認9月選情嚴峻

籲勿將港與澳門比較 應比日星

駱惠寧繼前日向港區全國人大代表、政協委員發信，要求以「信心」、「愛心」和「齊心」為國家和香港在應對疫情中出力盡責。他昨日分別會見由港區全國人大代表及政協委員組成的友好協進會、省級政協聯誼會、廣東社團總會和福建社團聯會的領導層。

友好協進會最先與駱惠寧會面，會長、全國政協常委唐英年稱會面約1小時，引述駱說中央會全力支持香港社會民生發展，對一國兩制堅定不移，鼓勵各人進一步團結香港大眾。

與會者：意味暫勿發表不滿林太言論

有與會者透露，駱惠寧希望大家團結配合中央和特區政府抗疫工作，形容中國防疫工作強勢、有決心，能實施封村、限制出入等措施，非其他國家能做到；而中央仍大力支持香港，如為港提供口罩等抗疫需要、副食物供應等；駱說，防疫做得好也可是機遇，林太在防疫方面努力，特區政府有出招處理民生問題，籲各人在這段時間要支持她抗疫。有與會者認為，駱的說法意味籲建制派此時不要發表不滿林太的意見。

據悉，有與會者認為政府派錢和支持零售業的措施要快到手，駱惠寧亦表示認同。有與會者認為，駱是希望大家繼續支持林太，不要再多想林太會下台。

稱駱平實認真 熟悉港况

據了解，其中一場會面有人提及建制派在區選大敗，駱認同區選結果不理想，認同9月建制派選情嚴峻，希望建制派在立法會選舉團結努力做事。有與者認為，駱是希望建制派內部不要內訌、相爭。另外，駱亦有提及港澳辦架構調整，解釋是對港澳工作加強領導。駱惠寧又提到，想搞亂香港的人，休想奪取香港管治權。

多名與會者認為，雖然駱過去無做港澳工作，但首次面對面接觸，認為駱對香港情况亦熟悉，感覺為人平實、認真。有與會者相信，駱惠寧今次分批會見建制社團，是希望親身認識香港的建制社團代表。