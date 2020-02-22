術後併發症肺失功能 「夢想做普通人」 24歲貧血女求屍肺續命

剛從嶺南大學社會科學院畢業數月的吳犖晴，初中患上再生障礙性貧血，此病會導致白血球、紅血球及血小板偏低，需定時輸血，長大後惡化為嚴重性再生障礙性貧血（SAA），由於她的哥哥姊姊都不適合捐贈，去年10月她接受了非親屬造血幹細胞移植，一度能出院。

倘拔人工心肺機「立刻死」

其主診醫生，港大李嘉誠醫學院內科學系臨牀教授謝偉財說，犖晴病情一度見起色，12月底卻出現氣促，之後發現心包積水及胸腔積水，一輪檢查後才發現她得了罕見併發症「肺靜脈血管閉塞」，影響其血液循環，導致肺小靜脈阻塞。

謝表示犖晴病情惡化極快，12月發病時尚可行走，現只能臥病在牀。瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗說，上周六犖晴血壓低，差點心臟停頓，現在雖然清醒，能進食流質食物，但需以體外人工心肺機支撐生命，若拔掉人工心肺機，犖晴會「立刻死」。何說此病無藥可治，「雙肺移植是唯一出路」，目前犖晴肝腎功能仍然良好，在O+血型等候肺移植病人輪候名單排第一。

父母：抗病多年 女兒堅強

犖晴母親吳太憶述，女兒從小活潑，練習體操及田徑，但病發後未能運動，其後成功應考DSE，升讀大學。犖晴一直以來的夢想只是做個普通人，過正常生活、去旅行已很滿足，「但呢個夢想好奢侈」。其父吳先生也表示女兒很堅強和勇敢，患病多年也沒有埋怨。

不過吳太說女兒入深切治療部後情况很差，一直氣喘，哽咽道女兒曾致電她，說「媽咪我好辛苦，我唔想死」。吳生吳太盼社會有好心人願遺愛人間，「以生命延續下一個生命」。最理想的捐贈者身高為167cm，體重40至50公斤，血型為O+。

醫生：肺最難捐贈 去年7宗移植

何嘉麗解釋，肺是眾多器官中最難獲捐贈，因捐贈者要腦幹死亡，而一個人臨終前如果插着喉，肺部容易受感染，變得不適合移植；若有人心臟功能差，導致腦幹死亡，同樣有可能導致肺水腫。去年本港只有7宗肺移植手術，目前有25人正等候，平均等候時間為16個月，但當中約兩成的病人未及移植便已死亡。

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