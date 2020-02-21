【Emily】曾國衞：阿舜 你老竇叫我睇住你

Sam喺日本同十幾名執政黨同埋在野黨國會議員見面，反映對滯留鑽石公主號郵輪港人嘅關注，又要求日方協助向港人供應口罩等。Sam噚晚去咗羽田機場了解港人包機嘅狀况，佢直播時影到曾國衛同Vincent「密密斟」。曾國衛喺機場親力親為協助港人，仲幫手整理行李，但百忙中都要停步向Vincent囑咐一番。

同阿舜搭膊 區議員話處長親疏有別

Sam其後追問曾國衞「點解你同鄭泳舜搭膊頭，但唔回應包括我在內嘅民主派議員嘅問題同訴求」，曾國衞只係多次叫Sam唔好咁激動，並無正面回應。

對於爸爸託處長睇住自己，Vincent話全心支援港人嘅同時，亦時刻提醒自己要戴好口罩、常洗手，好好保護自己。佢話日本感染新冠肺炎個案不斷上升，出現多宗「不明源頭」感染，「父母、妻兒、同事、朋友、街坊們都好擔心我嘅情况」。

Vincent喺2018年報名參加立法會九龍西補選時，鄭爸爸亦有出席造勢大會，當時民建聯蔣麗芸向Vincent「提水」，叫佢「攬吓爸爸」，呢句溫馨提示亦直播埋出街。