警破持刀行劫集團 拘14人最小13歲

有黑幫背景 最少涉10案200萬元

據了解，該犯罪集團有黑幫和勝和背景，去年11月開始運作，最少涉及10宗持刀行劫案，行動時疑犯均用口罩或頭套蒙面，行劫手法多為跟蹤一些身懷巨款的人，伺機持刀指嚇犯案。

新界北總區重案組第二隊高級督察黃詩斌稱，該集團分工仔細，35歲主腦負責蒐集資料及物色目標，再把資料透過兩三名骨幹成員向「下線」傳遞。骨幹成員負責招募及操縱多隊「行動組」，並為他們安排車輛、武器、工具等，每個「行動組」又有一名較有經驗的「小頭目」帶領，當中包括「刀手」、「車手」及「睇水」。成員互不認識，高層甚少露面，透過通訊軟件下達命令，以逃避警方追捕，而為「搵快錢」的行動組成員往往成為「代罪羔羊」。

成員分工清晰互不認識 6人未成年

警方展開「挽弓行動」，最近「收網」，被捕14人介乎13至35歲，分別報稱無業、學生、運輸工人或貨車司機，當中6名未成年，其中最小的13歲少年負責「睇水」。14人中8人已被起訴，1人保釋，其餘仍被扣查。